Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом кургане





Визит в Волгоград первого замминистра культуры Сергея Обрывалина в разгар борьбы с распространением коронавируса вызвал немало вопросов. Неужели так неотложно было сегодняшнее выездное совещание на Мамаевом кургане, где, как заявили в областной администрации, обсуждались вопросы развития учреждений культуры Волгоградской области и завершение очередного этапа приведения в порядок мемориального комплекса. Как стало известно ИА «Высота 102», возможные причины приезда высокопоставленного сотрудника федерального министерства - отмена запланированного на 8 мая масштабного мероприятия с участием музыкантов, звезд оперной сцены, известных актеров. Планировалось, что грандиозное действо на Мамаевом кургане в День Победы будет транслироваться на всю страну телеканалом «Россия-1».





По срокам, уже сейчас должно было начаться возведение подиумов, монтаж проекционных экранов и прочих конструкций - само собой, силами московского подрядчика, но ситуация изменилась - пандемия внесла коррективы. Скорее всего, Сергей Обрывалин и Андрей Бочаров в первую очередь обсуждали именно вопрос переноса мероприятия на другую знаковую дату - например, на 22 июня.



















