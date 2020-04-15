Замминистра культуры прилетел в Волгоград в разгар пандемии ради феерии на Мамаевом кургане

Общество 15.04.2020 16:37
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15.04.2020 16:37
Визит в Волгоград первого замминистра культуры Сергея Обрывалина в разгар борьбы с распространением коронавируса вызвал немало вопросов. Неужели так неотложно было сегодняшнее выездное совещание на Мамаевом кургане, где, как заявили в областной администрации, обсуждались вопросы развития учреждений культуры Волгоградской области и завершение очередного этапа приведения в порядок мемориального комплекса. Как стало известно ИА «Высота 102», возможные причины приезда высокопоставленного сотрудника федерального министерства - отмена запланированного на 8 мая масштабного мероприятия с участием музыкантов, звезд оперной сцены, известных актеров. Планировалось, что грандиозное действо на Мамаевом кургане в День Победы будет транслироваться на всю страну телеканалом «Россия-1».
По срокам, уже сейчас должно было начаться возведение подиумов, монтаж проекционных экранов и прочих конструкций - само собой, силами московского подрядчика, но ситуация изменилась - пандемия внесла коррективы. Скорее всего, Сергей Обрывалин и Андрей Бочаров в первую очередь обсуждали именно вопрос переноса мероприятия на другую знаковую дату - например, на 22 июня.
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