В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумку





Двое мужчин днем напали на 56-летнюю жительницу Волжского и отобрали у нее сумку с деньгами. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о совершенном грабеже на улице Советской в полицию заявила пострадавшая. Женщина сообщила, что к ней подошли двое неизвестных ей мужчин, толкнули и выхватили сумку, в которой находилось 150 рублей, три банковские карты и сотовый телефон.

По подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое волжан 30 и 33 лет, которые сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.



