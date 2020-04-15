В Волжском грабители средь бела дня отобрали у женщины сумку

Происшествия 15.04.2020 12:34
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15.04.2020 12:34
Двое мужчин днем напали на 56-летнюю жительницу Волжского и отобрали у нее сумку с деньгами. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, о совершенном грабеже на улице Советской в полицию заявила пострадавшая. Женщина сообщила, что к ней подошли двое неизвестных ей мужчин, толкнули и выхватили сумку, в которой находилось 150 рублей, три банковские карты и сотовый телефон.
По подозрению в совершенном преступлении были задержаны двое волжан 30 и 33 лет, которые сознались в содеянном. Возбуждено уголовное дело. За грабеж им грозит до 7 лет лишения свободы. Устанавливается их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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