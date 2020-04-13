Семьи ЮФО и СКФО больше всех в России ощутили сокращение регулярных доходов





74% семей Южного и Северно-Кавказских федеральных округов из-за пандемии коронавируса уже ощутили сокращение регулярных доходов. Данный показатель является самым высоким в стране среди федеральных округов и на 20% превышает среднероссийский уровень. Таковы результаты опроса*, проведенного банком «Открытие».

Согласно опросу, 18% жителей ЮФО и СКФО полностью лишились дохода, 15% понесли дополнительные расходы на медицинскую помощь, у 3% потери сложились из-за наличия невозвратных билетов и отмены отпусков. Еще 3% лишились средств от неправильных инвестиций. 11% респондентов указали другие причины появления убытков.

Лишь 13% жителей ЮФО и СКФО ожидают, что их доход по итогам года вырастет. У большинства же такого оптимизма нет: 42% опрошенных уверены, что потеряют в деньгах, а 34% выбрали вариант «Не знаю, это Россия». У 11% респондентов изменений в доходах не ожидается.

37% жителей регионов России (без учета Москвы и Санкт-Петербурга) сейчас не планируют брать кредитные каникулы, но допускают такую возможность в будущем. Категорически против использования этой опции выступают 24% опрошенных. 15% респондентов принципиально не пользуются кредитами, а 7% или затруднились ответить или вообще не знают ничего о кредитных каникулах. Вместе с тем, 17% сообщили, что они обратятся в банки для оформления кредитных каникул.

Если не брать в расчет Москву и Санкт-Петербург, в регионах России 54% населения уже ощутило падение доходов и 37% полагают, что это произойдет в будущем. Лишь на доходы 9% россиян коронавирус не оказал влияния. В столицах же убытки ощущаются в 32% домохозяйств, а 65% полагают, что ощутят их через какое-то время.

*Опрос проведен банком «Открытие» 10-12 апреля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18-60 лет с медианным доходом 30-60 тысяч рублей в месяц в городах с населением более 100 тысяч человек.