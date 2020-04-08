«Открытие Research»: цены на жилье в Волгоградской области к концу 2020 года могут снизиться на 5-10% из-за коронавируса
Экономика 08.04.2020 15:41
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08.04.2020 15:41
По оценкам экспертов «Открытие Research» (Аналитическое управление банка «Открытие»), к концу 2020 года из-за пандемии коронавируса цены на жилье в Москве могут упасть на 5-15%, в Волгоградской области и других регионах России жилая недвижимость может подешеветь на 10%.
Аналитики «Открытие Research» подготовили базовый и стрессовый сценарии развития ситуации на рынке недвижимости и ипотеки в 2020 году на фоне пандемии. В каждом из сценариев закладывается нынешняя продолжительность российских мер самоизоляции—один месяц, без их дальнейшего продления. В обоих сценариях карантинные меры сведут к минимуму объем сделок в период карантина в течение месяца.
В базовом сценарии на этапе восстановления после карантина можно ожидать средних темпов роста продаж. При таком развитии событий падение цен на жилье в Волгоградской области в 2020 году может составить до 5%. Аналогичные показатели будут сохраняться и на остальной территории России. В столице цены могут упасть на 5-10. Рынок ипотеки в этой ситуации может показать снижение выдачи на 20% по сравнению с 2019 г.
В стрессовом сценарии после завершения месяца карантина понадобится еще два месяца на возвращение страны к нормальной жизни. В этот период можно также ждать минимального количества сделок с жильем. Потом продажи будут расти низкими темпами, а цены по итогам года в Волгоградской области и во всей стране упадут на 5-10%. В Москве они снизятся на 10-15% относительно предыдущего года. Выдача ипотеки в этом сценарии может сократиться на 40%.
В обоих сценариях речь идет о ценах сделок, а не о ценах экспонируемых объектов. Снижение цен при этом будет не прямое, а через маркетинговые акции и скидки. Больший процент дисконта на цены в Москве объясняется высокой маржинальностью локального рынка, что дает больше гибкости в ценовой политике.
По завершении карантина спрос начнет восстанавливаться в зависимости от реализованного сценария. Отличие сценариев заключается в степени влияния карантинных мер на экономику. Если в базовом сценарии предполагается достаточно быстрое восстановление деловой активности и спроса, то в стрессовом заложен фактор вынужденных отпусков за свой счет и увеличение уровня безработицы.
По мнению экспертов банка «Открытие», в текущих условиях рынок недвижимости будет находиться под давлением снижения покупательской способности населения на фоне экономических последствий пандемии. Карантинные меры снизят посещаемость объектов и количество сделок на рынке недвижимости.
Поддерживающим рынок недвижимости и ипотеки фактором может выступить стимулирование спроса застройщиками и государством через субсидирование ипотеки, льготные кредиты, рассрочки и другие меры.
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