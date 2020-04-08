Дефицитное жаропонижающее в Волгограде можно купить за копейки

Здравоохранение 08.04.2020 15:50
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08.04.2020 15:50
Заместитель председателя комитета здравоохранения Волгоградской области Николай Алимов подтвердил на сегодняшнем брифинге ранее озвученную информацию об отсутствии дефицита дешевого жаропонижающего. Как сегодня уточнил Николай Алимов, в аптеках «Волгофарма» проблем с этим препаратом нет, на предприятии есть годовой запас этого лекарства, а возможные трудности были вызваны ажиотажем и желанием запасти его впрок. Между тем, накануне в редакцию ИА «Высота 102» обратились волгоградцы всё с тем же вопросом – почему в аптеках нет парацетамола, а фармацевты вместо этого препарата предлагают другие, по цене в десятки раз выше?
Журналисты ИА «Высота 102» позвонили сегодня в несколько аптек «Волгофарма» в Центральном и Кировском районе Волгограда, где сообщили о наличии парацетамола по цене 5 рублей 50 копеек за упаковку из десяти таблеток.
Так что парацетамол есть. Другое дело, что от коронавируса он не спасет.
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