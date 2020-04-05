Экономика

Сбербанк дает разъяснения о предоставлении кредитных каникул

Экономика 05.04.2020 17:18 Новости компаний
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05.04.2020 17:18 Новости компаний


Федеральный закон № 106-ФЗ о предоставлении кредитных каникул гражданам, доход которых снизился более чем на 30% по сравнению со среднемесячным доходом за 2019 год, вступил в действие с 3 апреля 2020 года.
Согласно закону, кредитные каникулы предоставляются при условии снижения официального, облагаемого налогом дохода за последний месяц по сравнению со средним доходом в 2019 году. 
Как пояснили ИА «Высота 102» в пресс-службе Сбербанка, при этом сам кредит должен быть получен до 3 апреля 2020 года. Законом предусмотрены официальные документы, подтверждающие снижение дохода. Заявителям нужно будет предоставить их в банк в течение 90 дней.
Кроме того, кредитные каникулы в соответствии с законом предоставляются только по кредитам, по которым максимальная сумма самого кредита не превышает:
 по ипотечным кредитам — 1 500 тысяч рублей;
 по автокредитам — 600 тысяч рублей;
 по потребительским кредитам для индивидуальных предпринимателей — 300 тысяч рублей;
 по потребительским кредитам для физических лиц — 250 тысяч рублей;
 по кредитным картам для физических лиц — 100 тысяч рублей.

Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Мы рекомендуем нашим клиентам учитывать тот факт, что, если заемщик не сможет документально подтвердить в указанные сроки право на получение каникул, условия кредитного обязательства будут возвращены к прежним. Это значит, что образуется просроченная задолженность и будет начислена неустойка, ухудшится кредитная история, а кредитная карта, если она есть, не будет подлежать разблокировке. Именно поэтому мы советуем не торопиться с подачей заявки, так как нет повода для беспокойства: нерабочие дни продлены до начала мая, а банк обязательно рассмотрит все поступившие заявки. У наших клиентов есть достаточно времени для того, чтобы принять взвешенное решение о необходимости получения кредитных каникул».
В настоящее время по программам реструктуризации банка наблюдается тенденция к массовому обращению за льготным периодом граждан при отсутствии документального подтверждения ухудшения финансовой ситуации. Это означает, что лишь каждая десятая заявка на реструктуризацию подтверждена официальным документом.
Сбербанк заботится о финансовом здоровье своих клиентов и рекомендует обращаться за кредитными каникулами только в том случае, когда клиенты уверены в снижении своих официальных доходов. При этом банк готов предложить клиентам собственные гибкие программы реструктуризации в зависимости от конкретной ситуации заемщика, которую необходимо обсуждать с банком. Информация о программах реструктуризации есть на сайте банка www.sberbank.ru.

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