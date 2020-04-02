В дело о сносе "Соснового бора" в Волгограде вмешалась пандемия





Завершилась экспертиза "Соснового бора" в Волгограде, назначенная судом в рамках рассмотрения иска администрации Дзержинского района о сносе ряда построек этого гостинично-развлекательного комплекса. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на картотеку арбитража, производство по делу возобновлено, но заседание назначено на конец апреля.

Как известно, из-за угрозы распространения коронавируса с 19 марта по 10 апреля включительно в судах рассмотрению подлежат только категории дел безотлагательного характера (об избрании, продлении, отмене или изменении меры пресечения, о защите интересов несовершеннолетнего или лица, признанного в установленном порядке недееспособным, в случае отказа законного представителя от медицинского вмешательства, необходимого для спасения жизни, и другие), а также в порядке приказного, упрощенного производства.

Сторонам дела предложено после 10 апреля ознакомиться с результатами экспертизы, которую провели специалисты ФБУ "Саратовская лаборатория судебных экспертиз". Им, напомним, предстояло ответить на вопросы, поставленные судом - являются ли спорные постройки капитальными или временными, построены ли они с соблюдением градостроительных, строительных, пожарных, санитарно-эпидемиологических и других норм и правил, создают ли угрозу, возможно ли устранение нарушений без демонтажа. При этом представители "Соснового бора" разрешили провести и работы по вскрытию недоступных конструктивных элементов в случае необходимости.

Как ранее сообщало информагентство, стоимость экспертизы была определена в размере 184 тысяч рублей. Однако позже ее увеличили до 234900 рублей. Во время проведения экспертизы рассмотрение дела о демонтаже объектов "Соснового бора" было приостановлено.

Отметим, что параллельно в суде рассматривается дело о сносе конюшен "Соснового бора". На предварительном заседании было решено начать рассмотрение этого дела сегодня, 2 апреля, но оно не состоялось из-за ограничительных мер в условиях пандемии.





На сносе объектов, напомним, настаивает администрация Дзержинского района Волгограда. В свою очередь представители ООО "Сосновый бор" считают эти требования незаконными.

Неприятности у ресторанно-гостиничного комплекса начались после ареста экс-руководителя СУ СКР по Волгоградской области Михаила Музраева и одного из основных учредителей "Соснового бора" Владимира Зубкова. Они были задержаны в рамках возбужденного уголовного дела по факту поджога домовладения губернатора Волгоградской области. В "Сосновом бору" следователи по ОВД СУ ФСБ России и УФСБ по региону провели обыски , кроме того администрация Дзержинского района потребовала в суде снести 7 гостевых домов, ресторан, нежилое здание и здание хозблока, расположенных на земельном участке площадью 5125 кв.метров. А позднее был подан иск о демонтаже всех объектов конного клуба "Соснового бора": большой конюшни площадью 956 кв.м., малой конюшни площадью 252 кв.м., навесов, вагончиков, загонов для лошадей, хозяйственного блока с манежем площадью 1452 кв.м., металлических ограждений.



