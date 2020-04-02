Экономика

Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

Экономика 02.04.2020 09:06 Новости компаний
0
02.04.2020 09:06 Новости компаний


Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня. 
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существенно ниже обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах. 
Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций — быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Бесплатный доступ к 150 000 электронных книг

Кровля, фасады, водосточка. 8(8442) 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
01.04.2020 16:04
Экономика 01.04.2020 16:04
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.04.2020 15:01
Экономика 01.04.2020 15:01
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2020 14:42
Экономика 01.04.2020 14:42
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2020 12:49
Экономика 01.04.2020 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2020 11:52
Экономика 01.04.2020 11:52
Комментарии

0
Далее
Экономика
01.04.2020 11:00
Экономика 01.04.2020 11:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
01.04.2020 08:40
Экономика 01.04.2020 08:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2020 16:10
Экономика 31.03.2020 16:10
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2020 13:29
Экономика 31.03.2020 13:29
Комментарии

0
Далее
Экономика
31.03.2020 12:23
Экономика 31.03.2020 12:23
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2020 11:16
Экономика 31.03.2020 11:16
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
31.03.2020 10:38
Экономика 31.03.2020 10:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2020 16:51
Экономика 30.03.2020 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2020 16:28
Экономика 30.03.2020 16:28
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2020 15:59
Экономика 30.03.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:19
В Волгоградской области за сутки не выявили новых больных коронавирусомСмотреть фотографии
11:57
В Волжском жильцов многоэтажки из-за пожара вывели из квартир на улицуСмотреть фотографии
11:24
В Волгограде «на всякий пожарный случай» готовятся к торжествам 9 маяСмотреть фотографии
11:20
Бывший главный полицейский Волгограда возглавил УМВД в СевастополеСмотреть фотографии
11:01
Под Волгоградом клубничную плантацию спасают от огняСмотреть фотографииCмотреть видео
10:32
В Волгограде директор компании с итальянскими корнями идет под суд за мошенничествоСмотреть фотографии
10:24
88-летняя медработник из Волгоградской области: «Я помню эпидемию черной оспы в Советском Союзе. Врачи все делают правильно"Смотреть фотографии
10:08
В Волгограде 13 объектов торговли нарушили режим самоизоляцииСмотреть фотографии
10:01
Умерших от пневмонии жителей Волгоградской области проверят на коронавирусСмотреть фотографии
09:46
В Волгоградской области из-за COVID-19 изменили Социальный кодексСмотреть фотографии
09:29
В Волжском машина после ДТП «улетела» в столбСмотреть фотографии
09:06
Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валютуСмотреть фотографии
09:04
В Волгоградской области супруги штамповали суррогатный алкоголь в гаражахСмотреть фотографии
08:22
Рынок труда в Волгоградской области умираетСмотреть фотографии
21:50
В Волгоградской области начали штрафовать за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
18:35
Только за похоронным пособием пустят в отделения Пенсионного фонда Волгоградской областиСмотреть фотографии
18:00
Хард-рок в стиле digital: видеосервис Wink представляет онлайн-концерт группы «Ария»Смотреть фотографии
17:05
Волгоградец снова вставил "палки в колеса" машин для чиновниковСмотреть фотографии
16:40
Жителей Волгоградской области обязали выкидывать мусор со справкойСмотреть фотографии
16:38
Полковник из Ставрополя возглавил ГУ МЧС по Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:04
Бизнесу Волгоградской области власти обещают «антивирусную» поддержкуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:02
Полиция назвала фейком сообщения о санобработке квартир волгоградцев от вирусаСмотреть фотографии
15:43
Миллионный штраф за коррупцию заплатит волгоградское предприятиеСмотреть фотографии
15:04
В Волгограде УФСБ задержан подполковник СУ СКРСмотреть фотографии
14:47
В Волгограде из громкоговорителей оповещают о режиме самоизоляцииСмотреть фотографииCмотреть видео
14:42
Работа по подхвату бесхозяйных сетей дает свои положительные результатыСмотреть фотографии
13:03
В Волгоградскую область ожидается поставка 700 тысяч масок из ЕкатеринбургаСмотреть фотографии
12:57
В Волгограде сбежавшему с места смертельного ДТП сыну убитого авторитета грозит 12 летСмотреть фотографииCмотреть видео
12:49
Банк «Открытие» заработал за январь-февраль 2020 года 4,6 млрд рублей чистой прибылиСмотреть фотографии
12:24
Пожилую пациентку с коронавирусом в Волгограде спасают кислородомСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 