Сбербанк фиксирует пониженный спрос клиентов на наличные рубли и иностранную валюту

Экономика 02.04.2020 09:06 Новости компаний
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02.04.2020 09:06 Новости компаний
Спрос на операции с наличными рублями и иностранной валютой в Сбербанке на данный момент находится ниже обычного уровня.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе банка, объем снятия наличных рублей в первой половине текущей недели существенно ниже обычного: снижение составляет 70% при снятии в офисах банка и 28% — в банкоматах.
Продажи клиентам и выдачи с вкладов долларов США снизились на 25% по сравнению с уровнем предыдущей недели.
Александр Ведяхин, первый заместитель Председателя Правления Сбербанка: «Спрос на наличные сейчас ниже обычных значений либо на среднем уровне. Думаю, это говорит, во-первых, о сознательности населения и более высоком уровне финансовой грамотности — никто уже не скупает валюту, не запасается впрок наличными. А во-вторых, это свидетельствует о том, что люди соблюдают режим самоизоляции и следуют рекомендациям ограничить посещение общественных мест, активно пользуются дистанционными банковскими сервисами, в которых можно точно так же покупать и продавать валюту, оплачивать покупки и совершать сотни различных финансовых операций — быстро, удобно и безопасно, не выходя из дома».
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