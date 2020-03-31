Настоящие люди. Настоящие дела. Русал отмечает 20-летие





Поздравление Генерального директора РУСАЛа Евгения Никитина

РУСАЛу – 20 лет. Буквально недавно мы ворвались на этот рынок, но уже сегодня компания - неотъемлемая часть мировой экономики, и без нашего алюминия сложно представить современную жизнь. Мы стали надежными поставщиками металла для потребителей не только в России, но и в Юго-Восточной Азии, Европе, Северной Америке и в других частях планеты.

С каждым годом все большую долю в структуре производства занимает продукция глубокой переработки, поэтому сегодня алюминий РУСАЛа присутствует в самых современных, высокотехнологичных и инновационных изделиях, устройствах и сооружениях – самолетах и космических аппаратах, автомобилях и кораблях, небоскребах и спорткомплексах, компьютерах и смартфонах.

Мы не просто производим металл – мы создаем новейшие технологии, благодаря которым постоянно расширяются сферы применения алюминия. Наши современные разработки не имеют аналогов в мире. Мы выпускаем продукцию, которая отличается не только высоким качеством, но и экологичностью. Во всем мире известен бренд ALLOW – алюминий РУСАЛа с низким углеродным следом. Это уникальный продукт, отвеча¬ющий требованиям новой низкоуглеродной экономики.





Все эти достижения – результат работы десятков тысяч людей, которые трудятся на предприятиях, в исследовательских центрах и подразделениях РУСАЛа, которые росли и развивались вместе с Компанией, придя в РУСАЛ, чтобы сегодня стать гордостью РУСАЛа.

В компании сформировался мощный коллектив профессионалов высочайшего уровня. Практически на всех заводах РУСАЛа работают прославленные трудовые династии, и накопленный богатейший опыт, секреты мастерства передаются из поколения в поколение. А на смену ветеранам приходят молодые специалисты, обладающие не только современными знаниями в области металлургии, но и нестандартным мышлением, новым взглядом.

20 лет лишь на первый взгляд кажутся незначительным возрастом для компании. РУСАЛ за эти годы смог многое преодолеть и достичь лидерства в мировой алюминиевой промышленности. Это позволяет компании повышать качество жизни в регионах присутствия, осуществляя многочисленные социальные проекты, направленные на развитие городских территорий, спорта и культуры, образования и медицины.

Еще больше предстоит сделать в будущем: созданная база, опыт, знания, компетенции, технологии позволят нам расти и развиваться дальше. С праздником!



