Экономика

ВТБ с 30 марта запускает программы поддержки среднего и малого бизнеса

Экономика 30.03.2020 16:28 Новости компаний
0
30.03.2020 16:28 Новости компаний


Малый и средний бизнес стал одним из наиболее пострадавших сегментов российской экономики в результате пандемии коронавируса. Туристические компании, индустрия развлечений, рестораны, бары и кафе были вынуждены резко сократить свою деятельность для минимизации контактов людей в общественных пространствах. 
"Это стало серьезным ударом по бизнесу наших клиентов, поэтому в сложившейся ситуации банк ВТБ оперативно разработал комплекс мер для поддержки российских предприятий. Сегодня руководство банка приняло решение об их запуске с 30.03.2020 года", - сообщили ИА "Высота 102"  в пресс-службе банка.   
Во-первых, своим заёмщикам ВТБ предлагает воспользоваться продуктами «Кредит на восстановление бизнеса» (для реструктуризации ранее выданных кредитов малым предприятиям) и «Бизнес-реструктуризация» (для реструктуризации ранее выданных экспресс-кредитов микропредприятиям). Это перекредитование на погашение суммы текущей задолженности как по основному долгу, так и по процентам, комиссиям и т.п. на срок до 10 лет. При этом заемщику может быть предоставлена отсрочка платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. Дополнительное обеспечение (при его наличии по действующему договору) не требуется. Ставка определяется в индивидуальном порядке в зависимости от текущей ставки по договору. Для получения финансирования клиентам достаточно обратиться в банк и предоставить упрощенный пакет документов. Решение о реструктуризации будет принято в течение двух рабочих дней.
ВТБ понимает необходимость в первую очередь реструктуризации кредитов наиболее пострадавших отраслей. Банк находится в постоянном диалоге с клиентами и будет немедленно информировать их о мерах поддержки, разрабатываемых совместно с Правительством РФ и Центральным банком. Начало реализации этих мер планируется в ближайшие дни.
Во-вторых, ВТБ будет предоставлять краткосрочные кредиты малым и микропредприятиям на выплату заработной платы. Данный продукт позволит компаниям решить ключевую социальную проблему в нынешних условиях – сохранить коллективы и обеспечить своих работников необходимыми денежными средствами в период простоя/проблем со сбытом. Совместно с Правительством РФ и Центральным Банком готовится решение, предполагающее 100% субсидирование процентов. Кредиты будут предоставляться на срок до 6 месяцев со сроком принятия решения 1 день по минимальному пакету документов. Выдача первых таких кредитов запланирована уже завтра, 31 марта.
"Каждому предпринимателю, который обратится в ВТБ за поддержкой, мы предложим эффективное решение для помощи его бизнесу. Мы уже получаем первые обращения клиентов и работаем с ними в индивидуальном формате. Банк следит за ситуацией и готов принимать все необходимые меры для поддержки российских компаний в нынешней ситуации", - отметили в ВТБ.

 

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
30.03.2020 16:51
Экономика 30.03.2020 16:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2020 15:59
Экономика 30.03.2020 15:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
30.03.2020 09:32
Экономика 30.03.2020 09:32
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2020 18:29
Экономика 28.03.2020 18:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2020 17:22
Экономика 28.03.2020 17:22
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2020 14:24
Экономика 28.03.2020 14:24
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
28.03.2020 13:45
Экономика 28.03.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2020 15:51
Экономика 27.03.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2020 11:43
Экономика 27.03.2020 11:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2020 10:00
Экономика 27.03.2020 10:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
27.03.2020 08:31
Экономика 27.03.2020 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2020 10:49
Экономика 26.03.2020 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2020 10:44
Экономика 26.03.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:59
Экономика 25.03.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:33
Экономика 25.03.2020 21:33
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

17:11
В Волгоградской области поликлиникам дали больше денег из-за пандемииСмотреть фотографии
16:51
Сбербанк выдал первый кредит на зарплату под 0% годовых по государственной программеСмотреть фотографии
16:43
В Волгоградской области нашли мумифицированное тело в камуфляжеСмотреть фотографии
16:28
Мэрия Волгограда перекредитуется на 1 миллиард рублейСмотреть фотографии
16:10
В Волгоградской области готовят новые ограничительные меры по борьбе с COVID-19Смотреть фотографииCмотреть видео
15:59
Михаил Задорнов: банк «Открытие» продолжает оказывать услуги в условиях пандемииСмотреть фотографии
15:50
Волгоградскому бизнесу грозят штрафами за нарушение режима самоизоляцииСмотреть фотографии
15:34
Под Волгоградом полыхает пожар у дачного массиваСмотреть фотографииCмотреть видео
14:41
Медикам Волгоградской области со дня на день обещают доплатить за коронавирусСмотреть фотографии
13:20
Учеников волжской школы тотально обследуют на коронавирус из-за заболевшего подросткаСмотреть фотографии
12:56
Замначальника колонии в Волгоградской области задержали за взятку (ВИДЕО)Смотреть фотографииCмотреть видео
12:18
Рабочим задолжали за реконструкцию "Родины-матери" в ВолгоградеСмотреть фотографии
12:13
Олег Савченко стал «костью в горле» оппозиции за отстаивание традиционных семейных ценностейСмотреть фотографии
12:06
Волгоград опустел из-за оставшихся дома горожанСмотреть фотографии
11:59
В три раза увеличилось количество находящихся под наблюдением жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде пойму реки Царица могут оборудовать для гонок дроновСмотреть фотографии
11:24
В Волжском десятки домов остались без УК в разгар пандемииСмотреть фотографии
11:10
Волгоградское УФАС признало плохой рекламу «Хочу тебя»Смотреть фотографии
10:53
В Волгограде оставили одну «рабочую» электричкуСмотреть фотографии
10:48
«Вчера была война?»: волгоградец показал чиновникам, во что превратился Тракторозаводский районСмотреть фотографии
10:34
Судебные приставы Волгоградской области наладили связь с гражданами при помощи переносных ящиковСмотреть фотографии
10:00
В Волгограде омолодят «пожилую» школуСмотреть фотографии
09:58
Медучреждениям Волгоградской области определили приоритетыСмотреть фотографии
09:48
В Волгоградской области перевернулась иномарка с компанией молодежи: погибла девушкаСмотреть фотографии
09:32
ПСБ запускает программу поддержки для малого и среднего бизнесаСмотреть фотографии
20:36
Умер Почетный гражданин Волгограда Юрий БондаревСмотреть фотографии
18:58
Сильный ветер устроил сложный пожар в Дзержинском районе ВолгоградаСмотреть фотографии
18:41
Волгоградец требовал с чиновников 600 триллионов за плохое лечениеСмотреть фотографии
16:59
«Карантин – это не конец света»: как волгоградцы переживают пандемию в разных странахСмотреть фотографииCмотреть видео
16:07
Объявлена дата похорон председателя волгоградского реготделения ДОСААФСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 