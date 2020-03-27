Экономика

Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом секторе

Экономика 27.03.2020 11:43
0
27.03.2020 11:43


Медиалогия и Adindex признали одним из самых значимых информационных поводов 2019 года в финансовой сфере новость о выборе амбассадором банка «Открытие» известного музыканта и бизнесмена Василия Вакуленко (Басты). Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе банка.
По оценке экспертов «Медиалогии», на эту тему вышло 455 публикаций в СМИ. Суммарный показатель МедиаИндекса (качественного показателя эффективности PR-коммуникаций, который учитывает влиятельность СМИ и заметность сообщений) данного инфоповода составил 4976 пунктов.
Официальное представление нового амбассадора бренда банка «Открытие» и нового образа надежного банка состоялось 27 июня 2019 года.
«Выбор Басты был шагом смелым, но крайне необходимым, чтобы подчеркнуть масштабную трансформацию бизнеса, - уверен руководитель блока «Маркетинг и коммуникации» банка «Открытие» Евгений Сидоров. - Василий Вакуленко наиболее точно соответствует новому позиционированию бренда "Открытия". Его знают, ему доверяют, его считают надежным и честным, он не притворяется и не играет на публику, он идет вперед и постоянно развивается».
Масштабная рекламная кампания банка «Открытие» и его продуктов во второй половине 2019 года позволили существенно повысить узнаваемость бренда и восприятие его атрибутов. По данным BrandScience Brand Navigator, узнаваемость бренда банка «Открытие» в 2019 году увеличилась на 33%, восприятие банка «Открытие» как надежной кредитной организации выросло на 147%, а индекс потребительской лояльности (NPS) увеличился на 183%.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Кварцеватели для дома.Необходима консультация

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.
Экономика
27.03.2020 08:31
Экономика 27.03.2020 08:31
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2020 10:49
Экономика 26.03.2020 10:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
26.03.2020 10:44
Экономика 26.03.2020 10:44
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:59
Экономика 25.03.2020 21:59
Комментарии

0
Далее
Экономика
25.03.2020 21:33
Экономика 25.03.2020 21:33
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 14:12
Экономика 25.03.2020 14:12
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 13:29
Экономика 25.03.2020 13:29
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 11:40
Экономика 25.03.2020 11:40
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 11:38
Экономика 25.03.2020 11:38
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
25.03.2020 08:27
Экономика 25.03.2020 08:27
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 19:05
Экономика 24.03.2020 19:05
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 13:09
Экономика 24.03.2020 13:09
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 12:54
Экономика 24.03.2020 12:54
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
24.03.2020 10:26
Экономика 24.03.2020 10:26
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
23.03.2020 13:45
Экономика 23.03.2020 13:45
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

13:14
Многодетных и беременных чиновников Волгоградской области на неделю освободили от работыСмотреть фотографии
12:25
В Волгограде с понедельника трамваи и троллейбусы будут ходить до 21.00Смотреть фотографии
12:08
Среди заболевших - ребенок: коронавирус выявлен еще у троих жителей Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:01
В родительских чатах сообщат графики выдачи продуктов для школьников ВолгоградаСмотреть фотографии
11:43
Новость о выборе нового амбассадора бренда банком «Открытие» вошла в топ инфоповодов 2019 года в финансовом сектореСмотреть фотографии
10:50
Черного лесоруба поймали в Волгоградской области полиция и УФСБСмотреть фотографии
10:31
Маски-шоу устроили депутаты на заседании Волгоградской гордумыСмотреть фотографииCмотреть видео
10:09
В Волгограде Почта России не принимает заказные письмаСмотреть фотографии
10:00
Юрий Чехов: Главная задача – сохранить трудовые коллективыСмотреть фотографии
08:47
В Волгограде отправленным по домам школьникам готовят продуктовые наборыСмотреть фотографии
08:31
ГК «Волгострой»: выбирайте квартиру дистанционноСмотреть фотографии
21:31
Волгоградские депутаты «чихали» на рекомендацию Минздрава по коронавирусуСмотреть фотографииCмотреть видео
20:43
В дом многодетной семьи под Волгоградом вернулось теплоСмотреть фотографии
19:15
В Волгограде сгорела полицейская «ГАЗель»Смотреть фотографииCмотреть видео
16:55
В Волгограде 220-килограммовая женщина стала мамой здоровой дочкиСмотреть фотографии
16:05
В Волгограде директор «дочки» «Пивовара» идет под суд за сокрытие 145 миллионов от государстваСмотреть фотографии
15:00
В Волгограде с понедельника закрывают детские садыСмотреть фотографии
14:01
«Ростелеком» бесплатно добавляет корпоративным клиентам к текущему пакету услуг 100 минут и 10 Гб мобильного интернетаСмотреть фотографии
13:51
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центрСмотреть фотографии
13:12
Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы СбербанкаСмотреть фотографии
12:50
Пандемия не повлияла на желание волгоградских депутатов спросить народ о времениСмотреть фотографии
12:24
Оперштаб Волгограда: рейды устрашения школьников и их родителей - это фейкСмотреть фотографии
12:16
МТС бесплатно поможет в дистанционной подготовке к ЕГЭСмотреть фотографии
12:11
Под Волгоградом пассажир затонированного авто арестован за угрозы полицейскомуСмотреть фотографииCмотреть видео
11:35
Небесный занавес: Россия прекращает авиасообщение со всем миромСмотреть фотографии
11:24
Сервисы, с которыми оставаться дома ещё комфортнееСмотреть фотографии
11:08
Ветеранов войны освободили от оплаты коммуналки в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:49
АО «КАУСТИК» - в числе победителей конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2019»Смотреть фотографии
10:22
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусуСмотреть фотографии
08:53
В Волгограде сгорел грузовикСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 