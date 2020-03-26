



Активно распространяемую по родительским чатам информацию о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Волгограде с завтрашнего дня начинаются спецрейды, а также о том, что родители, чьи дети будут обнаружены вне дома, будут наказаны штрафами, опровергли в оперативном штабе администрации области в ответ на запрос ИА «Высота 102». «Никаких акций устрашения родителей и детей не может быть в принципе», - отметили в оперштабе.

Как стало известно ИА «Высота 102», неизвестные лица доводят до сведения жителей Волгограда фейковые угрозы, что если их дети в течение дня попадутся на глаза «патрулям» в учебных заведениях, торговых центрах и в общественном транспорте, то последует наказание в виде штрафа, как для школ, так и для родителей.

В ГУ МВД России по Волгоградской области еще раз напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сведений (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.











