Общество 26.03.2020 12:24
0
26.03.2020 12:24
Активно распространяемую по родительским чатам информацию о том, что в связи с угрозой распространения коронавируса в Волгограде с завтрашнего дня начинаются спецрейды, а также о том, что родители, чьи дети будут обнаружены вне дома, будут наказаны штрафами, опровергли в оперативном штабе администрации области в ответ на запрос ИА «Высота 102». «Никаких акций устрашения родителей и детей не может быть в принципе», - отметили в оперштабе.
Как стало известно ИА «Высота 102», неизвестные лица доводят до сведения жителей Волгограда фейковые угрозы, что если их дети в течение дня попадутся на глаза «патрулям» в учебных заведениях, торговых центрах и в общественном транспорте, то последует наказание в виде штрафа, как для школ, так и для родителей.
В ГУ МВД России по Волгоградской области еще раз напомнили, что за распространение заведомо недостоверной общественно-значимой информации под видом достоверных сведений (ч.9 ст.13.15 КоАП РФ) предусмотрено административное наказание в виде штрафа для граждан от 30 до 100 тысяч рублей; должностных лиц - от 60 до 200 тысяч рублей, юридических лиц - от 200 до 500 тысяч рублей с конфискацией предмета административного правонарушения или без таковой.
Реклама
В Волгограде с понедельника закрывают детские сады26.03.2020 15:00
Общество 26.03.2020 15:00
В Волгограде Минобороны оперативно построит инфекционный центр26.03.2020 13:51
Общество 26.03.2020 13:51
Жители Волгоградской области предпочитают оплачивать услуги ЖКХ через онлайн-сервисы Сбербанка26.03.2020 13:12
Общество 26.03.2020 13:12
Под Волгоградом в отключенном от газа доме замерзают дети и престарелая бабушка26.03.2020 11:53
Общество 26.03.2020 11:53
Сервисы, с которыми оставаться дома ещё комфортнее26.03.2020 11:24
Общество 26.03.2020 11:24
Ветеранов войны освободили от оплаты коммуналки в Волгоградской области26.03.2020 11:08
Общество 26.03.2020 11:08
Под Волгоградом прошли масштабные учения по коронавирусу26.03.2020 10:22
Общество 26.03.2020 10:22
В Волгоградской области охранники и продавцы стали «одеваться» в маски26.03.2020 09:49
Общество 26.03.2020 09:49
Юрий Марамыгин — работникам культуры: вдохновения и творческой энергии25.03.2020 17:33
Общество 25.03.2020 17:33
В Волгограде с почестями похоронили убитого рецидивистом полицейского25.03.2020 14:56
Общество 25.03.2020 14:56
В Волгограде прощаются с убитым на посту УБЭП полицейским25.03.2020 11:38
Общество 25.03.2020 11:38
В Волгограде ужесточают правила быта в студенческих общежитиях25.03.2020 10:31
Общество 25.03.2020 10:31
В колониях Волгоградской области отменили свидания24.03.2020 17:52
Общество 24.03.2020 17:52
Это был план: чиновники Волгоградской области отчитались о росте цен на продукты24.03.2020 15:41
Общество 24.03.2020 15:41
8 банковских услуг, которые можно получить, не выходя из дома24.03.2020 14:41
Общество 24.03.2020 14:41
Реклама