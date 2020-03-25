В Волгограде обезвредили авиабомбу времен Сталинградской битвы





Фугасная авиабомба времен Великой отечественной войны обезврежена сегодня пиротехническим расчетом Донского Спасательного центра МЧС России, сообщает ИА «Высота 102». По информации регуправления МЧС, ФАБ-100 была найдена в Ворошиловском районе Волгограда при проведении земляных работ. Пиротехники вывезли опасную находку в безопасное место и обезвредили путем подрыва.

С начала 2020 года на территории Волгоградской области нашли и обезвредили уже три авиабомбы времен Сталинградской битвы.



