



Провизорный госпиталь с усилением имеющихся в учреждении сил и средств будет развернут на базе областной больницы № 3 в Волгограде, об этом, как сообщает ИА «Высота 102» заявил сегодня губернатор Андрей Бочаров. Госпиталь будет выполнять функцию наблюдения за людьми, прибывающими из-за границы с подозрением на коронавирус, а также за лицами, контактировавшими с заболевшими, и имеющими соответствующие симптомы. При выявлении коронавирусной инфекции пациенты будут переведены в уже развернутые инфекционные госпитали: взрослый или детский.





О новых шагах стало известно сегодня во время совещания на площадке больницы СМП №25 с руководителями клиник, задействованных в общей работе по предупреждению распространения коронавируса на территории Волгоградской области.





В приемном отделении больницы СМП № 25 подготовлены реанимационные боксы инфекционного изолятора для пациентов с подозрением на коронавирус. Также все линейные машины скорой помощи укомплектованы дополнительными средствами индивидуальной защиты для работы медиков в условиях сложной эпидемиологической обстановки.









Напомним, в Волгоградской области действует режим повышенной готовности. По данным региональной администрации, утверждена схема маршрутизации жителей с подозрением на коронавирус, в том числе беременных женщин, обеспечивающая условия их изолированного пребывания. Определены 5 обсерваторов. Предусмотрены боксированные помещения, в том числе реанимационные койки, для возможного размещения и лечения пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию: для взрослых — Волгоградская областная клиническая инфекционная больница № 1, для детей — Волгоградская областная детская клиническая инфекционная больница. На дооснащение медучреждений, в том числе закупку аппаратов ИВЛ, ЭКМО, бактерицидных облучателей, средств индивидуальной защиты, лекарств дополнительно выделены 113 миллионов рублей. Единый многоканальный номер «горячей линии» : 8-800-200-86-76 (с 9.00 до 21.00).

На сегодняшний день в Волгограде официально зарегистрирован один случай выявления коронавируса. Заболевшая женщина 10 дней назад прилетела из Объединенных Арабских Эмиратов.







