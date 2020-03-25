В Волгограде полицейский спецназ эффектно повязал наркоторговцев











Пятеро подозреваемых в сбыте наркотиков в крупном размере задержаны в Волгограде при силовой поддержке отряда специального назначения "Гром", сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД.

Полицейский спецназ быстро и эффектно провел спецоперацию, в ходе которой была остановлена машина с подозреваемыми. Установлено, что 33-летний житель Светлоярского района, 47 и 56-летние жители Волжского, а также двое волгоградцев 42 и 47 лет сбывали на территории региона наркотики растительного происхождения. Все они ранее уже привлекались к уголовной ответственности.

Оперативники обнаружили и изъяли у подозреваемых в общей сложности 2,2 кг марихуаны, приготовленной к дальнейшему сбыту.

Подозреваемые арестованные. Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.228.1 УК РФ – "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества". Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.



