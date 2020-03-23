Общество 23.03.2020 17:47
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23.03.2020 17:47
Широкомасштабные мероприятия по розыску лиц, уклонившихся от военной службы, проводит Военный следственный отдел СК России по Волгоградскому гарнизону.
Как сообщили ИА «Высота 102» в ведомстве, военнослужащие, уклонившиеся от прохождения военной службы, могут добровольно явиться в отдел и заявить о себе, как о военнослужащем, незаконно находящемся вне части.
«Добровольная явка с повинной является смягчающим преступление обстоятельством, более того по каждому случаю самовольного оставления военнослужащим части будут тщательно исследоваться обстоятельства и поводы, побудившие к совершению самовольного оставления части. Помимо этого, если самовольное оставление части явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, то военнослужащий, уклонившийся от военной службы, будет освобожден от уголовной ответственности в соответствии с примечаниями к ст. 337-338 УК РФ», - пояснили в Военном следственном отделе СКР по Волгоградскому гарнизону.
Контактные данные ведомства: 400087, Волгоград, ул. Рокоссовского, д. 117, тел/факс военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Волгоградском гарнизону: 8-(8442)-37-37-46, электронный адрес: vso-1404@gvsu.rsnet.ru
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