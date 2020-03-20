Волгоградцы нашли новое средство защиты от коронавируса за 10 рублей

Здравоохранение 20.03.2020 16:00
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20.03.2020 16:00
В волгоградских аптеках покупатели стали разбирать медицинские перчатки. Как сообщает ИА «Высота 102», фармацевты фиксируют повышение спроса на этот товар после того, как из аптек исчезли медицинские маски и антисептики. Средняя цена перчаток за пару – 10 рублей. В некоторых магазинах в перчатках теперь работают и продавцы. А вместо пропавшего антисептика в аптеках рекомендуют пользоваться антибактериальными салфетками.
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