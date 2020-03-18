Под Волгоградом задержали рыболовецкий катер с браконьерским уловом

Происшествия 18.03.2020 13:28
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18.03.2020 13:28
Полицейские задержали в акватории Волги в Среднеахтубинском районе рыболовецкий катер с командой из пяти человек. Как сообщили ИА "Высота 102" сегодня в региональном главке МВД, оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД при проверке законности ведения лова зафиксирован ряд нарушений. Рыбаки осуществляли вылов биологических ресурсов - леща и судака, разрешение на добычу которых у них отсутствовало, а добытая рыба не соответствовала установленным промысловым размерам.
С места происшествия изъят незаконно добытый улов, 22 рыболовные сети. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела за незаконную добычу (вылов) водных биологических ресурсов.
Операция по задержанию браконьеров прошла в рамках оперативно-профилактических мероприятий под условным наименованием "Путина", которые начались в регионе 13 марта.
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