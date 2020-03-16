Невыполнимые рекомендации по профилактике коронавируса "закошмарили" ресторанный бизнес Волгограда





Руководители предприятий общественного питания получили письма из комитета промышленности и торговли Волгоградской области с рекомендациями регионального управления Роспотребнадзора по проведению профилактических и дезинфекционных мероприятий в условиях угрозы распространения коронавируса.





Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на рекомендации, ресторанам, кафе и прочим предприятиям общепита, включая пищеблоки образовательных организаций, предписано обеспечить персонал запасом одноразовых защитных масок, которые нужно менять каждые 3 часа. Кроме того, предприниматели должны предусмотреть постоянную обработку рук работников кожными антисептиками и прочими дезинфицирующими средствами, а также соблюдать еще целый ряд рекомендаций по усилению дезинфекционного режима.







Сегодня несколько рестораторов рассказали ИА «Высота 102», что находятся в полном недоумении, потому что при всем желании не в состоянии исполнить предписания профильного областного комитета. «Защитных масок нет в продаже давно, а нам их нужно очень много, чтобы регулярно менять. Средства дезинфекции закончились 2 дня назад. Нигде их купить в нужном объеме не можем», - заявил администратор одного из популярных кафе в беседе с корр. ИА «Высота 102» и добавил, что сейчас чиновники могут просто парализовать и без того с трудом остающийся на плаву ресторанный бизнес Волгограда.



По просьбе ИА «Высота 102» волгоградский юрист Евгений Золотов пояснил, что разосланные предпринимателям рекомендации не являются нормативными актами и не подлежат обязательному применению или соблюдению. «Но при применении статьи 238 УК «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности» рестораторам могут припомнить невыполнение рекомендаций», - считает юрист.





Таким образом, риск «паралича» ресторанного бизнеса в условиях, когда органы власти рассылают предписания, но не в состоянии обеспечить возможности для их выполнения, чрезвычайно велик.





В то же время, сегодня премьер – министр станы Михаил Мишустин призвал контрольно-надзорные и другие органы власти не мешать, а максимально помогать бизнесу.