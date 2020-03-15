Под Волгоградом сильный ветер «раздул» крупный пожар

Происшествия 15.03.2020 19:54
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15.03.2020 19:54
Ландшафтный пожар сегодня заставил понервничать жителей поселка Ерзовка в Городищенском районе. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС России по Волгоградской области, в поселке в районе улицы Ленина происходило горение сухой растительности отдельными очагами. Сильный ветер способствовал распространению огня и осложнял тушение.
Сообщение о возгорании оперативному дежурному поступило в 16:14. В 17:20 пожар был локализован, а в 18:45 открытое горение было ликвидировано благодаря профессиональным действиям пожарных. В настоящий момент идет проливка тлеющих очагов. Погибших и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.
Всего к ликвидации пожара привлекалось 39 человек, 12 единиц техники, от МЧС России - 32 человека, 9 единиц техники.
Главное управление МЧС России по Волгоградской области напоминает о необходимости соблюдения правил пожарной безопасности. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101».
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