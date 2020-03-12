В волгоградских банках не успевают менять «ценники» на валюту





Стремительное изменение курса рубля отражается на табло в волгоградских банках, где публикуются данные о продаже и покупке валюты. Как сообщает ИА «Высота 102», сегодня биржевой курс рубля превысил 74 рубля, евро – 84 рубля. Это выше, чем было накануне и 10 марта. В волгоградских банках не успевают менять данные на информационных табло, причем разница между спросом и предложением в различных кредитных учреждениях довольно существенная. Например, в одном из волгоградских банках 10 марта до сегодняшнего очередного падения рубля евро уже продавали за 91 рубль. Но сегодня можно найти более выгодный курс покупки евро – от 84 и до 86,5 рубля.

В некоторых банках готовы предложить более выгодные условия продажи и покупки валюты для своих клиентов. В кредитных учреждениях пока не отмечают дефицита валюты. При этом зафиксирована тенденция и роста продажи валюты населением.

Между тем, сегодня на заседании правительства РФ премьер-министр Михаил Мишустин заверил, что Россия обладает всеми инструментами для сохранения финансовой стабильности. "Ситуация в российской экономике находится под контролем президента и правительства. У нас есть все инструменты, чтобы пройти ее спокойно, без потрясений. У нас достаточно ресурсов, чтобы сохранять финансовую стабильность", - сказал глава кабмина.





