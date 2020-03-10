В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)

Происшествия 10.03.2020 10:01
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10.03.2020 10:01
Двое взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения двух иномарок в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне на улице Рабоче-Крестьянская. 67-летний водитель "Volkswagen Polo" напротив дома № 73А не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с "Opel Astra" под управлением 40-летнего водителя.
В результате ДТП водитель "Opel" самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, а его пассажиры: 37-летняя женщина, 3-летний мальчик и 6-летняя девочка с различными травмами были доставлены в больницу.
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