В Волгограде иномарка вылетела на встречку: пострадали четыре человека (ВИДЕО)











Двое взрослых и двое детей пострадали в результате столкновения двух иномарок в Ворошиловском районе Волгограда. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, авария произошла накануне на улице Рабоче-Крестьянская. 67-летний водитель "Volkswagen Polo" напротив дома № 73А не справился с управлением, выехал на встречную полосу движения и совершил столкновение с "Opel Astra" под управлением 40-летнего водителя.

В результате ДТП водитель "Opel" самостоятельно обратился за помощью в медучреждение, а его пассажиры: 37-летняя женщина, 3-летний мальчик и 6-летняя девочка с различными травмами были доставлены в больницу.



