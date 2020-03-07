Политика

Ровно год назад тунеядцы и алкаши разрушили карьеру волгоградского депутата

Политика 07.03.2020 15:42
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07.03.2020 15:42




Волгоградские политики в эти дни вспоминают своего бывшего коллегу, который в одну секунду прервал свою политическую карьеру и с подачи ИА "Высота 102" стал героем скандала федерального масштаба. 6 марта 2019 года на внеочередном заседании облдумы очень некстати прорвало обычно молчаливого депутата-единоросса Гасана Набиева. Средним пальцем правой руки (так почему-то удобнее голосовать слугам народа) он уверенно нажал кнопку, известив председателя о желании произнести речь. В зале как раз оживленно обсуждали вопросы пенсионного обеспечения электората - того самого, благодаря которому Гасан Гилалович смог комфортно расположиться в кожаном депутатском кресле.
Выступление представителя партии власти, бывшего топ-менеджера дочернего предприятия «Газпрома» давно стало крылатым и в полном цитировании не нуждается. Пенсионеры, получающие 8 тысяч рублей, по видению нардепа, - тунеядцы и алкаши, которые сами виноваты в том, что стали малоимущими.
Ни один из 30 с лишним  присутствующих на заседании депутатов не возмутился, не пристыдил коллегу – все смолчали, сделав вид, что ровным счетом ничего не произошло.
И ничего бы потом и вправду не было, если бы камера ИА "Высота 102" не зафиксировала роковой "спич" депутата. По завершении заседания в редакцию стали поступать осторожные звонки из регпарламента – законодателей от главной фракции крайне беспокоило, намерены ли журналисты опубликовать материал. Сподвижники Набиева пытались убедить редакцию в том, что вышла ошибка, законодателя просто не так поняли. Как вскоре выяснилось, "не так поняли" единоросса не только сотрудники информагентства, но и тысячи, миллионы россиян, которых тоже вверг в недоумение прорвавшийся наружу поток сознания слуги народа. 
Уже вечером того самого дня на речь Набиева отреагировало руководство «ЕР». В считанные дни его исключили из партии, а первые ее лица публично презрели своего бывшего соратника. 
Казалось, что все фатальное, что могло случиться с Набиевым произошло и больше новостей ждать неоткуда. Но спустя месяц после сложения им депутатских полномочий снова грянул гром - статуса судьи лишился его собственный сын. Такое решение квалификационная коллегия Волгоградского облсуда приняла из-за двойного гражданства отпрыска бывшего депутата Рашада Гасана оглы. Экс-председатель Клетского районного суда оказался гражданином Азербайджана.
В публичном пространстве за истекший год Гасана Набиева никто больше не видел, а единороссы до сих пор пытаются забыть все произошедшее, как страшный сон.

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