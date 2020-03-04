Поволжский банк Сбербанка прирос по количеству клиентов в сегменте ММБ на 17%

Экономика 04.03.2020 17:12 Новости компаний
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04.03.2020 17:12 Новости компаний
Поволжский банк ПАО Сбербанк подвел итоги работы 2019 года. На пресс-конференции банка, прошедшей в Самаре, было озвучено, что в сегменте малого и микробизнеса количество клиентов территориального банка выросло на 17%, по итогам 2019 года их число составило 178 тысяч клиентов.
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Банка, в 2019 году Сбербанк сфокусировался на развитии банковских и небанковских сервисов, а также на внедрении дистанционных сервисов для легкого запуска бизнеса. Так, Сбербанк совместно с компанией «Деловая среда», входящей в экосистему Сбербанка, представил на рынок уникальную услугу — сервис дистанционной регистрации бизнеса и открытия расчетного счета. Он позволяет открывать ИП и ООО с одним учредителем без посещений налоговой, не выходя из дома или офиса, с помощью смартфона. В 2019 году в Астраханской, Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Пензенской и Ульяновской областях число открытых бизнесов с помощью данного сервиса превысило 3700.
В части кредитования малого бизнеса Сбербанк сократил сроки принятия решения и зачисления кредитных средств до 3 минут. Клиент может получить такой предодобренный кредит в приложении «Сбербанк Бизнес Онлайн». В прошлом году в Поволжском банке Сбербанка было выдано свыше 1,26 млрд рублей по данной технологии кредитования.
Новые возможности для развития бизнеса открывает сервис Сбербанка «Плати QR». Теперь для предпринимателей помимо традиционного эквайринга и онлайн-касс появляется возможность принимать платежи от всех клиентов Сбербанка через код. В минувшем году в Поволжье было запущено 5 000 таких торговых точек.
«За счет широкой линейки интегрированных сервисов клиент Сбербанка сегодня может решить практически все свои бизнес-вопросы в режиме «одного окна». Вместо финансового посредника банк становится партнером, который может подстраховать клиента на протяжении всего пути» — рассказал журналистам заместитель председателя Поволжского банка Сбербанка Сергей Тютин.
Он отметил, что в общей сложности экосистема сервисов Сбербанка для бизнеса включает в себя 35 нефинансовых услуг и позволяет предпринимателям, к примеру, вести бухгалтерию, внедрять CRM-систему, осуществлять переход на электронный документооборот и принимать участие в тендерах.
Помимо продуктовой линейки, Сбербанк в прошлом году принял участие более чем в 200 мероприятиях, направленных на поддержку предпринимательства в регионах. Председатель Поволжского банка Сбербанка Александр Анащенко в своем выступлении подчеркнул, что данное направление является одним из приоритетных для банка. Ежегодно Сбербанк проводит собственные бизнес-форумы, как к примеру форум «Свое дело», и становится партнером ключевых бизнес-событий региона.
Из нововведений 2020 года — для жителей Самарской и Волгоградской области стал доступен сервис для самозанятых «Свое дело». В приложении для физических лиц «Сбербанк Онлайн» клиент сможет зарегистрировать себя как самозанятый и после этого осуществлять переводы на карту, формировать чеки и делать автоплатежи по налогу в соответствии с российским законодательством.
По словам представителей Сбербанка, в дальнейшем этот сервис позволит самозанятому осуществить переход от статуса «самозанятый» к индивидуальному предпринимателю при выполнении определенных условий.
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