



Сергей Фомин, глава городского округа Михайловки, находится на рабочем месте. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в приемной чиновника. «Сергей Анатольевич работает, в данный момент его в кабинете нет», - так заявили его подчиненные на просьбу корреспондента ИА "Высота 102" прокомментировать информацию о задержании руководителя. Кроме того, в администрации городского округа завтра, как обычно, будут вести запись на личный прием главы, который состоится в пятницу.

Ранее, напомним, сообщалось о задержании главы городского округа Михайловка Сергея Фомина по итогам оперативных мероприятий сотрудников регионального УФСБ. Ведомство по этому поводу хранит молчание, не подтверждая, но и не опровергая информацию. Сергей Фомин - член регионального политсовета «Единой России», секретарь местного отделения партии.

Между тем, в пресс-службе СУ СК по Волгоградской области информагентству пояснили, что Сергей Фомин накануне был задержан и допрошен в рамках возбужденного в отношении него уголовного дела по статье "Злоупотребление должностными полномочиями". "Допросили и отпустили. Дело расследуется", - заявили в регуправлении СК.