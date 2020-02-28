Экономика

ПАО «Волгоградэнергосбыт»: слово «надзор» при замене прибора учета должно настораживать

Экономика 28.02.2020 17:22
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28.02.2020 17:22


Специалисты Камышинского межрайонного управления ПАО «Волгоградэнергосбыт» в последнее время фиксируют рост числа обращений из Камышинского и Жирновского районов по поводу действий лиц, использующих бланки несуществующих организаций, в названии которых есть слово «надзор». При этом собственников убеждают, что они обязаны поставить новый прибор учета. Об этом ИА «Высота 102» сообщила пресс-служба компании.
Так, в январе 2019 года Комиссией Управления Федеральной антимонопольной службы по Волгоградской области действия ООО «ЭнергоНадзор» по использованию данного фирменного наименования были признаны незаконными. Данное ООО было переименовано, и в реестре юридических лиц такое наименование не значится. 
Однако в Камышинском и Жирновском районах, судя по жалобам потребителей, при замене приборов учета зафиксированы случаи использования фирменных бланков данной организации. 
ПАО «Волгоградэнергосбыт» призывает потребителей внимательнее относиться к предложениям замены прибора учета, и тем более к устным заявлениям о необходимости этого действия со ссылкой на контролирующие органы и ресурсоснабжающие организации.
«Слово «надзор» для использования в символике частной организации фактически запрещено. Надо иметь в виду, что замена прибора учета без предварительного привлечения поставщиков ресурса, оборачивается для рядовых потребителей сорванными пломбами. А это может быть расценено как вмешательство в работу приборов учета. Так что, будьте бдительны», - отметили в пресс-службе компании.

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