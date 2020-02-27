



Кредиторы застройщика-банкрота незавершенного 13-этажного административно-гостиничного комплекса "Мономах" в Ворошиловском районе согласились продать недострой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол собрания кредиторов, большинством голосов утверждено положение о продаже имущества (имущественных прав) ООО "Техсервис", расположенного на ул. Профсоюзная,3. В составе имущества объект незавершенного строительства административно-общественного комплекса степенью готовности 71%, строительный вагончик, временное ограждение стройплощадки, временные сети электроснабжения стройплощадки, включающие трансформаторную подстанцию, земельный участок площадью 452 кв.м.





Собственником указанного имущества является ООО "Техсервис", признанное (несостоятельным) банкротом в декабре 2017 года. Согласно реестру требований кредиторов сумма претензий к обществу составляет более 41,4 миллиона рублей. Конкурсное производство продлено до 20 апреля 2020 года.





Напомним, возводимый в центральной части Волгограда административно-гостиничный комплекс "Мономах" какое-то время даже был включен в перечень гостиниц для размещения представителей FIFA и журналистов в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Этот объект входил в федеральную программу, но затем его исключили. Отметим, что первоначально в перечне гостиниц в Волгограде для ЧМ-2018 фигурировало 9 объектов, но в конечном итоге осталось только два.