Экономика

В Волгограде кредиторы решились на продажу недостроенной к ЧМ-2018 гостиницы

Экономика 27.02.2020 18:11
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27.02.2020 18:11


Кредиторы застройщика-банкрота незавершенного 13-этажного административно-гостиничного комплекса "Мономах" в Ворошиловском районе согласились продать недострой. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на протокол собрания кредиторов, большинством голосов утверждено положение о продаже имущества (имущественных прав) ООО "Техсервис", расположенного на ул. Профсоюзная,3. В составе имущества объект незавершенного строительства административно-общественного комплекса степенью готовности 71%, строительный вагончик, временное ограждение стройплощадки, временные сети электроснабжения стройплощадки, включающие трансформаторную подстанцию, земельный участок площадью 452 кв.м.

Собственником указанного имущества является ООО "Техсервис", признанное (несостоятельным) банкротом в декабре 2017 года. Согласно реестру требований кредиторов сумма претензий к обществу составляет более 41,4 миллиона рублей. Конкурсное производство продлено до 20 апреля 2020 года. 

Напомним, возводимый в центральной части Волгограда административно-гостиничный комплекс "Мономах" какое-то время даже был включен в перечень гостиниц для размещения представителей FIFA и журналистов в период чемпионата мира по футболу 2018 года. Этот объект входил в федеральную программу, но затем его исключили. Отметим, что первоначально в перечне гостиниц в Волгограде для ЧМ-2018 фигурировало 9 объектов, но в конечном итоге осталось только два.
К строительству высотки в свое время были серьезные претензии у общественников. Так, в Волгоградском региональном отделении Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры утверждали, что при строительстве "Мономаха" было снесено четыре объекта культурного наследия. О нарушениях законодательства об объектах культурного наследия общественники жаловались в прокуратуру Волгоградской области. В ходе надзорной проверки было установлено, что строительные работы в отношении указанных в обращении памятников культуры не ведутся. Также было выявлено, что не разработаны и не утверждены зоны охраны указанных объектов культуры. Информация об этом в мае 2015 года была направлена в адрес председателя комитета культуры Волгоградской области.
 

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