Жилой квартал «Кача»: 3 факта уникальности

Экономика 26.02.2020 08:32 Реклама
0
26.02.2020 08:32 Реклама
Жилой квартал «Кача» в Дзержинском районе отличается от всего, что сейчас строят в Волгограде. В этом уверены застройщики комплекса — Группа компаний «Волгострой». ИА «Высота 102» отметило три факта уникальности дома-«самолета».
Дом возводится полностью из кирпича без применений монолитных технологий.
«КАЧА» — альтернатива для всех, кто устал от серых панельных домов, наштампованных по всему городу в советские времена. ЖК «Кача» имеет перед ними огромное преимущество: стены дома — это 70-сантиметровая кирпичная кладка, которой не страшны ни время, ни волгоградские ветра или морозы. В таком доме всегда тепло и тихо. Он фундаментален, красив и уютен.
«Угловатость» дома дает возможность выбирать квартиры, выходящие на разные стороны света.
Трехсекционный дом разного высотного уровня — 9, 12 и 14 этажей — по задумке архитекторов представляет собой соединенные практически под прямым углом две части, как будто готовый ко взлету самолет. «Угловатость» дома позволила архитекторам сделать интересные и практичные планировки квартир: например, есть двусторонняя «однушка» с большой кухней-гостиной и гардеробной или «двушка» с полукруглым панорамным окном.
В ЖК «Кача» все планировки — отличные.
Всего в доме 203 квартиры: уютные «однушки», просторные «двушки» разных планировок и оптимальные по метражам «трешки» от 60 до 95 квадратных метров. Все квартиры гармонично спланированы, предусмотрены места для хранения вещей, просторные кухни и прихожие. В каждой квартире есть одна или две лоджии. Планировки квартир смотрите в галерее (см. ниже) или на сайте Kacha34.ru, где можно записаться на просмотр.
Ипотека, выгодная беспроцентная рассрочка от застройщика – по всем вариантам оплаты вас проконсультируют в отделе продаж по телефону 50-44-22.
Застройщик ООО «Континенталь» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайтах kacha34.ru и нашдом.рф.
Реклама
В Волгоградской области «раскрасят» дороги в 17 районах26.02.2020 10:21
Экономика 26.02.2020 10:21
Сбербанк в Волгограде предоставил банковскую гарантию на строительство онкоцентра25.02.2020 17:44
Экономика 25.02.2020 17:44
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка25.02.2020 17:02
Экономика 25.02.2020 17:02
Банк «Открытие» предлагает записаться в отделения онлайн25.02.2020 14:34
Экономика 25.02.2020 14:34
Nemoloko оценили педиатры25.02.2020 10:36
Экономика 25.02.2020 10:36
В волгоградской клинике пластической хирургии «Ассоль» началась процедура банкротства24.02.2020 12:07
Экономика 24.02.2020 12:07
В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяина23.02.2020 11:10
Экономика 23.02.2020 11:10
Игра слов и порывы ветра: застройщика нового ТЦ в Волгограде уличили в обманчивой рекламе21.02.2020 12:10
Экономика 21.02.2020 12:10
Сбербанк поздравляет клиентов с Днём защитника Отечества и сообщает о режиме работы в праздники21.02.2020 09:55
Экономика 21.02.2020 09:55
Сбербанк представил промовклад «Лови весну» со ставкой 5%20.02.2020 17:44
Экономика 20.02.2020 17:44
Верховный суд подтвердил факт неосновательного обогащения «Управление отходами – Волгоград»20.02.2020 15:19
Экономика 20.02.2020 15:19
От дорожного строительства в рамках нацпроекта ожидают позитивный эффект для экономики Волгоградской области20.02.2020 11:25
Экономика 20.02.2020 11:25
Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта19.02.2020 15:46
Экономика 19.02.2020 15:46
Сбербанк за 5 минут принимает решение по заявкам на ипотеку для зарплатных клиентов банка18.02.2020 18:10
Экономика 18.02.2020 18:10
Завершен второй этап внедрения единого бренда «Россети» в южном распределительном сетевом комплексе России18.02.2020 13:36
Экономика 18.02.2020 13:36
Реклама