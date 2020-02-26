Жилой квартал «Кача»: 3 факта уникальности





Жилой квартал «Кача» в Дзержинском районе отличается от всего, что сейчас строят в Волгограде. В этом уверены застройщики комплекса — Группа компаний «Волгострой». ИА «Высота 102» отметило три факта уникальности дома-«самолета».

Дом возводится полностью из кирпича без применений монолитных технологий.

«КАЧА» — альтернатива для всех, кто устал от серых панельных домов, наштампованных по всему городу в советские времена. ЖК «Кача» имеет перед ними огромное преимущество: стены дома — это 70-сантиметровая кирпичная кладка, которой не страшны ни время, ни волгоградские ветра или морозы. В таком доме всегда тепло и тихо. Он фундаментален, красив и уютен. — альтернатива для всех, кто устал от серых панельных домов, наштампованных по всему городу в советские времена. ЖК «Кача» имеет перед ними огромное преимущество: стены дома — это 70-сантиметровая кирпичная кладка, которой не страшны ни время, ни волгоградские ветра или морозы. В таком доме всегда тепло и тихо. Он фундаментален, красив и уютен.

«Угловатость» дома дает возможность выбирать квартиры, выходящие на разные стороны света.

Трехсекционный дом разного высотного уровня — 9, 12 и 14 этажей — по задумке архитекторов представляет собой соединенные практически под прямым углом две части, как будто готовый ко взлету самолет. «Угловатость» дома позволила архитекторам сделать интересные и практичные планировки квартир: например, есть двусторонняя «однушка» с большой кухней-гостиной и гардеробной или «двушка» с полукруглым панорамным окном.

В ЖК «Кача» все планировки — отличные.

Kacha34.ru , где можно записаться на просмотр. Всего в доме 203 квартиры: уютные «однушки», просторные «двушки» разных планировок и оптимальные по метражам «трешки» от 60 до 95 квадратных метров. Все квартиры гармонично спланированы, предусмотрены места для хранения вещей, просторные кухни и прихожие. В каждой квартире есть одна или две лоджии. Планировки квартир смотрите в галерее (см. ниже) или на сайте, где можно записаться на просмотр.

Ипотека, выгодная беспроцентная рассрочка от застройщика – по всем вариантам оплаты вас проконсультируют в отделе продаж по телефону 50-44-22.

Застройщик ООО «Континенталь» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайтах kacha34.ru и нашдом.рф.



