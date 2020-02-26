Экономика

Жилой квартал «Кача»: 3 факта уникальности

Экономика 26.02.2020 08:32 Реклама
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26.02.2020 08:32 Реклама


Жилой квартал «Кача» в Дзержинском районе  отличается от всего, что сейчас строят в Волгограде. В этом уверены застройщики комплекса — Группа компаний «Волгострой». ИА «Высота 102» отметило три факта уникальности дома-«самолета».
Дом возводится полностью из кирпича без применений монолитных технологий.
«КАЧА» — альтернатива для всех, кто устал от серых панельных домов, наштампованных по всему городу в советские времена. ЖК «Кача» имеет перед ними огромное преимущество: стены дома — это 70-сантиметровая кирпичная кладка, которой не страшны ни время, ни волгоградские ветра или морозы. В таком доме всегда тепло и тихо. Он фундаментален, красив и уютен.
«Угловатость» дома дает возможность выбирать квартиры, выходящие на разные стороны света.
Трехсекционный дом разного высотного уровня — 9, 12 и 14 этажей — по задумке архитекторов представляет собой соединенные практически под прямым углом две части, как будто готовый ко взлету самолет. «Угловатость» дома позволила архитекторам сделать интересные и практичные планировки квартир: например, есть двусторонняя «однушка» с большой кухней-гостиной и гардеробной или «двушка» с полукруглым панорамным окном.
В ЖК «Кача» все планировки — отличные.
Всего в доме 203 квартиры: уютные «однушки», просторные «двушки» разных планировок и оптимальные по метражам «трешки» от 60 до 95 квадратных метров. Все квартиры гармонично спланированы, предусмотрены места для хранения вещей, просторные кухни и прихожие. В каждой квартире есть одна или две лоджии. Планировки квартир смотрите в галерее (см. ниже) или на сайте Kacha34.ru, где можно записаться на просмотр.
Ипотека, выгодная беспроцентная рассрочка от застройщика – по всем вариантам оплаты вас проконсультируют в отделе продаж по телефону 50-44-22.
Застройщик ООО «Континенталь» (ГК «Волгострой»). Проектная декларация на сайтах kacha34.ru и нашдом.рф.

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