Объем инвестиций в волгоградские предприятия вырос до 400 млрд рублей

Объем инвестиций волгоградских предприятий и организаций в основной капитал за прошлый год увеличился на 9,3% и достиг почти 400 млрд рублей. Об этом говорится в мартовском выпуске доклада Банка России «Региональная экономика». Регион входит в тройку лидеров в ЮФО по этому показателю.



Наиболее значительную часть вложений в Волгоградской области освоили обрабатывающие предприятия. Так, одно из них продолжает создание производства бромида натрия для диверсификации продуктовой линейки. Еще одно предприятие нефтегазового сектора проводит модернизацию для увеличения объемов переработки сырья.



Высокая инвестиционная активность сохраняется и в отрасли транспортировки и хранения, где были реализованы проекты по строительству крупных логистических центров торговых сетей и маркетплейсов.



Увеличение объемов вложений в Волгоградской области произошло и в сфере добычи полезных ископаемых. В регионе осваивается одно из четырех крупнейших месторождений калийной руды в стране, сообщается в докладе.



Вкладываются в регионе и в развитие туризма - продолжается строительство аквапарка в пойме реки Царица и реализация первого этапа масштабного инфраструктурного проекта — строительства моста через Волгу на острова Сарпинский-Голодный, где будет создан круглогодичный туристический кластер.



Основным источником финансирования у региональных предприятий по-прежнему остаются собственные средства. Доля банковских кредитов по данным за 9 месяцев прошлого года составила 11,4%. В 2026 году предприятия Волгоградской области ожидают сдержанного роста инвестиций.





