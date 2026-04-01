



После обострения ситуации на Ближнем Востоке часть волгоградцев скорректировала свои планы на майские праздники, оставив под вопросом поездки за рубеж. Услышав рассказы туристов, застрявших в Дубае после начавшегося военного конфликта между Ираном, Израилем и США, многие горожане взяли тактическую паузу или вовсе предпочли дальним путешествиям автотурне по городам России.

- Майские праздники традиционно пользуются спросом у туристов, но сейчас мы наблюдаем некоторое затишье. Многие горожане взяли тайм-аут, так как переживают из-за непостоянства и изменчивости ситуации в мире, - признает представитель компании «ВолгоградТУР» Светлана Курьянова.

Из-за последних событий в мире волгоградцы, планировавшие вернуться на работу в мае с ровным морским загаром, упустили выгодные предложения по раннему бронированию, отмечают турагенты.

- Раннее бронирование выгодно всегда, в том числе и перед майскими каникулами. Учитывая опыт прошлых лет, в том числе и пандемийных времен, я думаю, что туристы все-таки полетят отдыхать в Турцию, Египет или в Таиланд, но накануне праздников цены на туры будут уже чуть выше, - отмечает Светлана Курьянова. - Если говорить об общих тенденциях, то, несмотря на все обстоятельства, люди все-таки хотят сменить обстановку и отдохнуть от будничной рутины. Те, кто не решатся на поездку в другую страну, будут путешествовать по России – на майские праздники популярны и автопутешествия в соседние города, отдых в других регионах и речные круизы по Волге.

В этом году волгоградцев ждут две сокращенные рабочие недели в мае. Праздник весны и труда горожане будут отмечать с 1 по 3 мая – с пятницы по субботу. В четверг, 30 апреля, сотрудники офисов и предприятий могут рассчитывать на сокращенный рабочий день.

Три дня в России выделят и на празднование Дня Победы. После сокращенного рабочего четверга горожане отдохнут в пятницу, 9 мая, а также в выходные 10 и 11 мая.

К слову, в десятку самых востребованных направлений для путешествий на майские праздники, по данным сервиса бронирования жилья ТВИЛ.РУ, вошел и Волгоград. Первую строчку в рейтинге занял Санкт-Петербург, где процент бронирований составляет 13%. На второй и третьей строчке топа разместились Казань и Сочи со средним процентом бронирования 8 и 7% соответственно.

Фото Павла Мирошкина