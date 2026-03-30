



УФНС России по Волгоградской области напоминает жителям региона о необходимости внесения и отражения в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведений о кодах по ОКВЭД. Данный порядок, подчеркивают специалисты, действует с 1 сентября 2025 года и закреплен Федеральным законом от 28.12.2024 №529-ФЗ.

С осени прошлого года в России в реестрах ЕГРЮЛ и ЕГРИП содержатся два типа кодов по ОКВЭД:

заявительный тип - определяется хозяйствующим субъектом самостоятельно и вносится в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в соответствии с документами, представленными при государственной регистрации,

отчетный тип - сведения о кодах ОКВЭД, с указанием процентных долей, вносятся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на основании сведений, поступивших из Росстата, в течение трех рабочих дней. Они определяются Росстатом на основании первичных статистических данных, представленных хозяйствующим субъектом не позднее первого апреля года, следующего за отчетным.

– Любое заинтересованное лицо может получить в электронном виде выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащие в том числе сведения о кодах по ОКВЭД без указания их процентных долей, на сайте ФНС России в сервисах «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электронном виде» и «Прозрачный бизнес». В соответствии с законом содержащиеся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП сведения о процентных долях видов экономической деятельности в открытом доступе не размещаются, – поясняют специалисты налоговой службы.

Юридические лица и индивидуальные предприниматели могут получить в электронном виде выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащую в том числе сведения о кодах по ОКВЭД с их процентными долями, только в отношении себя с использованием сервиса «Государственная онлайн-регистрация бизнеса».

Органы государственной власти, иные государственные органы, органы местного самоуправления, органы государственных внебюджетных фондов, Банк России, суды могут получить в электронном виде выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, содержащую в том числе сведения о кодах по ОКВЭД с их процентными долями, с использованием видов сведений в СМЭВ.

Подробную информацию о кодах ОКВЭД в ЕГРЮЛ и ЕГРИП можно узнать в специальном разделе на сайте ФНС России.