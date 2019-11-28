Общество

Парк в приоритете: губернатор Волгоградской области провел утро «на районе»

Общество 28.11.2019 11:04
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28.11.2019 11:04



Завершается первый этап реконструкции парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе Волгограда. Как сообщает ИА «Высота 102», подрядчик заявляет о 94% готовности. Сегодня состояние дел на объекте пристально изучил лично губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Мало того, выяснилось, что районный парк глава региона считает на данный момент приоритетным проектом. «Парк имени Гагарина — приоритетный проект для нас сегодня. В прошлый раз мы ставили задачу максимально сохранить деревья — к ее выполнению подошли ответственно. К концу года первый этап будет завершен в полном объеме. Мы понимаем, что эту территорию необходимо и дальше развивать. Это потребует в разы больше финансовых средств, но мы ставим задачу в течение 2021 года проект полностью завершить», - заявил Андрей Бочаров.

В настоящий момент подрядчик завершает первый этап благоустройства. В высокой стадии готовности входная группа, на очереди — монтаж кованых ворот и арки в стиле сталинского ампира. Уже оформлены брусчаткой парковые аллеи, приведена в порядок летняя эстрада. Весной 2020 года должны стартовать такие работы как озеленение, высадка аллеи роз, установка видеонаблюдения, уличного освещения, монтаж поливочного водопровода, капитальный ремонт ограждения парка, устройство спортивных площадок, скейт-парка, комплекса аттракционов и детских городков, капитальный ремонт площадки и здания летнего кинотеатра.







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