



Заменить входную группу, обновить тротуарное покрытие центральной аллеи и мемориальной зоны парка имени Гагарина в Краснооктябрьском районе предстоит местной компании ООО «ГК «ВСП-СЕРВИС». Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Волгограда, эта организация определена как исполнитель первого этапа реконструкции парка по итогам конкурсных процедур. Сотрудники подрядной организации будут вести работы на площади около 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь благоустройств составит свыше 11 гектаров.





На аллеях старое покрытие будет заменено на новую брусчатку, также появятся места для активного отдыха. Кроме того, вдоль ул. им. Титова капитально отремонтируют ограждение и переоборудуют летнюю киноплощадку под универсальную площадку со сценой. Особое внимание будет уделено оформлению мемориальной зоны, рассказывающей о защитниках Сталинграда и жителях района, погибших в Афганистане. Рядом с существующими растениями агрономы высадят новые деревья и кустарники. Основные мероприятия по озеленению планируется выполнить в рамках следующего этапа.





На протяжении десятилетий парк имени Гагарина остается любимым местом отдыха жителей Краснооктябрьского района. С 2010 по 2013 годы были предприняты попытки частично реконструировать его с замощением центральной аллеи и восстановлением системы освещения. Однако должного развития парк в те годы так и не получил.



