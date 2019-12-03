В парке Гагарина в Волгограде возрождают сталинский ампир





Главный вход в парк специалисты начали украшать вензелями и розетками в стиле сталинского ампира. Как рассказали ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, всего на конструкции предстоит закрепить более 100 различных элементов декора из стеклобетона. Этот материал отличается особой прочностью и устойчивостью к морозу, жаре и перепадам температуры.

Отлитые декоративные элементы, вес которых варьируется от 5 до 400 килограммов, с помощью спецтехники рабочие поднимают на высоту, где их закрепляют в бетонном основании металлическими креплениями.

Декором будут украшены два крыла входной группы протяженностью 18 метров каждая. Элементы отлиты по специально разработанным эскизам на заводе и окрашены в светло-бежевые цвета. На конструкции арки рабочие наносят декоративное финишное покрытие такого же цвета на безводной основе, в состав которого входит мраморная крошка - его можно использовать при температуре воздуха до -15°C. В ближайшие дни между колоннами входной арки специалисты установят кованые фигурные ворота. Работы с отделочным материалом специалисты проводят под куполом из специальной пленки.

На сегодняшний день в парке выполнено свыше 95% запланированного объема на площади порядка 5 гектаров. Уже завершены работы по оформлению брусчаткой главной и второстепенных парковых аллей, всего бригады уложили свыше 14 тысяч квадратных метров покрытия.

На месте старого кинотеатра оборудована сцена, в зимнее время года на площади перед ней планируется заливать каток. В рамках первого этапа благоустройства парка подрядная организация также подготовила места для игры в мини-футбол, баскетбол, бадминтон и воркаут-площадку. На все виды работ действует гарантия.

Реализация второго этапа благоустройства запланирована на следующие два года и стартует весной 2020 года. Перечень работ включает озеленение, высадку аллеи роз, установку видеонаблюдения, уличного освещения, монтаж поливочного водопровода, капитальный ремонт ограждения парка, устройство спортивных площадок, скейт-парка, комплекса аттракционов и детских городков, капитальный ремонт площадки и здания летнего кинотеатра. Таким образом, общая площадь благоустройства по итогам двух этапов составит свыше 11 гектаров.

На протяжении десятилетий парк Гагарина, заложенный еще в начале 1930-х годов рабочими завода «Баррикады», остается любимым местом отдыха жителей Краснооктябрьского района. С 2010 по 2013 годы были предприняты попытки частично реконструировать его с замощением центральной аллеи и восстановлением системы освещения. Однако должного развития парк в те годы так и не получил.







