Сегодня, несмотря на выходной день и легкий морозец, в парке имени Гагарина в Краснооктярьском районе Волгограда было жарко. Как признались ИА "Высота 102" краснооктябрьцы, прогуливающиеся мимо этой территории, на многих производит впечатление входная группа в парк, которую, как они выразились, делают "точно на века и это правильно". Несмотря на то, что объект в строительных лесах и закрыт защитным материалом, "уже вырисовывается прекрасная картина", - отметили горожане, которые помнят времена, когда в их парк ехали со всех концов города: таким великолепным он был. Люди признались, что они очень хотят, чтобы их парк вернул себе былое величие.

















Расширен и тротуар, прилегающий к парку, его начали асфальтировать. Другие подрядчики заняты на установке металлического ограждения вдоль улицы Титова. Внутри самого парка демонтировано старое покрытие центральной парковой аллеи. Подготовлена и универсальная площадка со сценой. По словам главы администрации Краснооктябрьского района Ивана Дронова, работы первого этапа благоустройства парка планируется завершить в первых числах декабря. Он подчеркнул, что во время обновления парка практически все зеленые насаждения были сохранены, произведена обрезка старых насаждений, а розы демонтировали вручную, чтобы все они остались в целости и сохранности.

Напомним, работы в парке идут на площади около 50 тысяч квадратных метров, а общая площадь благоустройства парка - свыше 11 гектаров. Здесь появится много мест для активного отдыха, мемориальная зона, рассказывающая о защитниках Сталинграда и жителях района, погибших в Афганистане. Отметим, что на протяжении десятилетий парк имени Гагарина был любимым местом отдыха. С 2010 по 2013 годы были предприняты попытки частично реконструировать его, однако руки до него дошли только в этом году, чему жители Краснооктябрьского района очень рады.



















