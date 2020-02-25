Экология

В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалки

Экология 25.02.2020 11:05
0
25.02.2020 11:05


Две бесхозные свалки, занявшие в общей сложности более 20 га территории, должны ликвидировать власти Октябрьского района в Антоновском сельском поселении в трехмесячный срок. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял Октябрьский районный суд по иску прокурора.
Надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выявило место стихийного складирования ТКО в 600 метрах от хутора Антонов. Установлено, что на площади около 12,5 га беспорядочно размещаются полиэтиленовые пакеты, пленки, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от аэрозолей, элементы тары и бумажные упаковки, жестяные банки, строительный материал, мебель и многое другое. Администрацией района меры к уборке этой территории не приняты, мусор не вывезен, а договор с региональным оператором на вывоз указанных отходов не заключен.
В адрес главы администрации Октябрьского муниципального района было внесено представление, но никаких мер принято не было. В границах Антоновского сельского поселения было обнаружено еще одно несанкционированное место складирования отходов на площади 8,6 га. Данный земельный участок примыкает к захламленной отходами территории площадью около 12,5 га. Как выяснилось, собственника у этой земли нет, поэтому в силу положений земельного законодательства эта территория является неразграниченным земельным участком.
Представитель районной администрации пояснил, что указанные отходы складировались на протяжении длительного времени. Сейчас, согласно постановлению администрации Антоновского сельского поселения, складировать отходы здесь запрещено. А районные власти включили эти свалки в план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на 2020 год. 
Однако суд, рассмотрев доводы сторон, признал незаконным бездействие администрации Октябрьского района в части непринятия мер по ликвидации свалок. Районной власти поручено в течение 3 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда принять меры по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов.
Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экология
24.02.2020 17:45
Экология 24.02.2020 17:45
Комментарии

0
Далее
Экология
24.02.2020 15:31
Экология 24.02.2020 15:31
Комментарии

0
Далее
Экология
24.02.2020 14:23
Экология 24.02.2020 14:23
Комментарии

0
Далее
Экология
20.02.2020 16:25
Экология 20.02.2020 16:25
Комментарии

0
Далее
Экология
19.02.2020 11:05
Экология 19.02.2020 11:05
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 17:47
Экология 17.02.2020 17:47
Комментарии

0
Далее
Экология
17.02.2020 12:06
Экология 17.02.2020 12:06
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 14:35
Экология 14.02.2020 14:35
Комментарии

0
Далее
Экология
14.02.2020 09:41
Экология 14.02.2020 09:41
Комментарии

0
Далее
Экология
12.02.2020 17:27
Экология 12.02.2020 17:27
Комментарии

0
Далее
Экология
11.02.2020 14:48
Экология 11.02.2020 14:48
Комментарии 0

0
Далее
Экология
11.02.2020 12:27
Экология 11.02.2020 12:27
Комментарии 0

0
Далее
Экология
10.02.2020 10:32
Экология 10.02.2020 10:32
Комментарии

0
Далее
Экология
09.02.2020 20:43
Экология 09.02.2020 20:43
Комментарии 0

0
Далее
Экология
06.02.2020 15:40
Экология 06.02.2020 15:40
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

12:00
«Очнулся – гипс»: в Волгоградской области банкирша провернула аферу на полмиллиона рублейСмотреть фотографии
11:05
В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалкиСмотреть фотографии
10:36
Nemoloko оценили педиатрыСмотреть фотографии
10:04
В Волгограде неуступчивый водитель погиб в ДТПСмотреть фотографии
09:45
Участник процесса о смертельном ДТП с участием единоросса стал ответчиком в Волжском горсудеСмотреть фотографии
08:44
В Волгоградской области ураган валит деревьяСмотреть фотографии
22:15
В Волгоградской области за последние 20 лет количество чиновников выросло почти в 2 разаСмотреть фотографии
19:13
«Никакой реставрации не было»: всплыла предыстория дефектного ремонта памятника воинам Богунского полкаСмотреть фотографии
18:23
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» не меняли трубы, отработавшие свой срокСмотреть фотографии
17:45
Заметают следы?: под Волгоградом с ликвидированной в рамках нацпроекта свалки экстренно вывозят мусорСмотреть фотографииCмотреть видео
17:04
Журналисты Юга России представили на конкурс СМИ «Вместе в цифровое будущее» более 300 работСмотреть фотографии
15:31
Дубец близко: проект строительства третьей очереди моста через Волгу одобрен госэкспертизойСмотреть фотографии
15:09
Жители Волгограда в шоке от халтурной реконструкции парка ГагаринаСмотреть фотографии
14:23
«Будем топить печку»: в Волгограде под самый корешок в целях омоложения срубили деревьяСмотреть фотографииCмотреть видео
12:39
В мире людей и животных: фоторепортаж с волгоградского птичьего рынкаСмотреть фотографии
12:07
В волгоградской клинике пластической хирургии «Ассоль» началась процедура банкротстваСмотреть фотографии
11:36
В Волгограде из-за пожара в 16-этажке эвакуировали 20 человек, есть пострадавшийСмотреть фотографии
10:47
Бывшего гендиректора волгоградского «Красного Октября» подозревают в злоупотреблении полномочиямиСмотреть фотографии
10:15
В Волгограде льготникам грозит блокировка транспортных карт "Волна"Смотреть фотографии
10:05
В Волгограде два 20-летних парня погибли в лобовом ДТПСмотреть фотографии
09:35
В Волгоградской области браконьерские раколовки стали госсобственностьюСмотреть фотографии
18:56
В Волгограде ремонт памятника воинам Богунского полка оказался дефектнымСмотреть фотографии
16:03
Бросай все и к теще на блины: в Масленичную неделю волгоградцев ждет праздник животаСмотреть фотографии
15:20
Губернатор Волгоградской области обогнал Бастрыкина и Жириновского в медиарейтинге российских мужчинСмотреть фотографии
14:30
Укушенный мастифом житель Волгограда засудил хозяйку собакиСмотреть фотографии
14:23
Волгоградский «Ротор» на Кипре с треском обыграл московский клуб из второго дивизионаСмотреть фотографии
11:49
В Волгограде отмечают День защитника ОтечестваСмотреть фотографииCмотреть видео
11:10
В Волгограде скандальный недострой со второй попытки обрел хозяинаСмотреть фотографии
09:35
Почти 2000 новых фонарей установят на улицах Волгограда до конца годаСмотреть фотографии
09:20
В Волгоградской области пешеход «сбил» пешеходаСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 