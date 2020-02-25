В Волгоградской области селян «ткнули носом» в две застарелые свалки

Экология 25.02.2020 11:05
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25.02.2020 11:05
Две бесхозные свалки, занявшие в общей сложности более 20 га территории, должны ликвидировать власти Октябрьского района в Антоновском сельском поселении в трехмесячный срок. Такое решение, как сообщает ИА "Высота 102", принял Октябрьский районный суд по иску прокурора.
Надзорное ведомство в ходе проверки соблюдения требований законодательства в сфере обращения с отходами производства и потребления выявило место стихийного складирования ТКО в 600 метрах от хутора Антонов. Установлено, что на площади около 12,5 га беспорядочно размещаются полиэтиленовые пакеты, пленки, пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки от аэрозолей, элементы тары и бумажные упаковки, жестяные банки, строительный материал, мебель и многое другое. Администрацией района меры к уборке этой территории не приняты, мусор не вывезен, а договор с региональным оператором на вывоз указанных отходов не заключен.
В адрес главы администрации Октябрьского муниципального района было внесено представление, но никаких мер принято не было. В границах Антоновского сельского поселения было обнаружено еще одно несанкционированное место складирования отходов на площади 8,6 га. Данный земельный участок примыкает к захламленной отходами территории площадью около 12,5 га. Как выяснилось, собственника у этой земли нет, поэтому в силу положений земельного законодательства эта территория является неразграниченным земельным участком.
Представитель районной администрации пояснил, что указанные отходы складировались на протяжении длительного времени. Сейчас, согласно постановлению администрации Антоновского сельского поселения, складировать отходы здесь запрещено. А районные власти включили эти свалки в план мероприятий по ликвидации несанкционированных свалок ТКО на 2020 год.
Однако суд, рассмотрев доводы сторон, признал незаконным бездействие администрации Октябрьского района в части непринятия мер по ликвидации свалок. Районной власти поручено в течение 3 месяцев с момента вступления в законную силу решения суда принять меры по ликвидации мест несанкционированного складирования отходов.
Решение в законную силу пока не вступило и может быть обжаловано.
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