Происшествия

Водолазы достали тела двух пропавших рыбаков в Волгоградской области

Происшествия 20.02.2020 18:59
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20.02.2020 18:59


Тела двух пропавших накануне рыбаков в Светлоярском районе сегодня извлекли из воды водолазы. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в региональном главке МВД.
Напомним, двое мужчин, которые являются родственниками, больше суток назад уехали на рыбалку и перестали выходить на связь. Накануне около 20:00 в отдел полиции по Светлоярскому району обратилась местная жительница с заявлением о пропаже ее 69-летнего мужа и 46-летнего зятя.
По словам женщины, мужчины утром уехали на рыбалку в затон поймы реки Волга на автомашине "ВАЗ-21214" и не вернулись.

Ночью, в ходе поисковых мероприятий, машину обнаружили на берегу затона в 4 км северо-западнее села Райгород. Автомобиль был в закрытом состоянии, людей в нем не было. Затем нашли и полынью, куда, возможно, провалились рыбаки. Водолазы, которые прибыли на место происшествия, извлекли тела из воды.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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