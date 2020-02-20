В Волгоградской области потеряли счет бездомным животным

Экология 20.02.2020 16:25
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20.02.2020 16:25
Сколько в Волгоградской области бездомных собак в настоящее время никому не известно. Об этом, как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на облдуму, заявила председатель парламентского комитета, руководитель Экологического совета при Волгоградской областной думе Ирина Соловьева.
Вопросы, связанные с организацией работы с безнадзорными животными и регулированием их численности, рассматривались на расширенном заседании думского комитета по охране окружающей среды и природопользованию. В обсуждении помимо парламентариев приняли участие представители органов исполнительной власти, местного самоуправления, контрольно-надзорных ведомств, научного сообщества.
"К сожалению, на сегодняшний день не произведен точный подсчет животных без владельцев. Непонятно, сколько собак на улицах крупных городов, муниципальных районов, сколько их в приютах и иных местах передержки. Данные расходятся. А ведь учет имеет огромное значение. Нет и четкого понимания, откуда появляются бездомные животные: брошены ли они хозяевами, сразу родились на улице, использовались для охраны производственных объектов, а потом оказались не нужны? Но, только зная причину, можно найти действенные пути решения проблемы", - заявила Соловьева.
Согласно положениям федерального закона бездомных животных после отлова необходимо стерилизовать, вакцинировать, лечить. Дальнейшие действия каждый регион может выбирать сам – содержать в приютах до наступления естественной смерти либо возвращать таких животных на прежние места их обитания или передавать новым владельцам.
В Волгоградской области наибольшее количество собак без владельцев наблюдается на территории Волгограда, Волжского и прилегающих к ним муниципальных районов. Именно отсюда больше всего поступает и обращений жителей с жалобами на стаи бездомных животных.
Предложения от участников дискуссии звучали разные: изучить европейский опыт с обязательной регистрацией животных и усилением ответственности для их владельцев, отслеживать местонахождение чипированных животных, содержать бездомных собак в приютах и не выпускать их в естественную среду, провести научное исследование проблемы, чтобы ее решить на основании разработанных методик. В ходе эмоционального осуждения найти единственного и эффективного решения не получилось.
Сообщается, что "все участники сошлись во мнении, что сегодня требуется разработка первоочередных мер, которые бы позволили стабилизировать положение, а также подготовка эффективной стратегии на перспективу". К этой работе в месячный срок комитету ветеринарии рекомендовано привлечь представителей научного сообщества, органов местного самоуправления, всех заинтересованных лиц.
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