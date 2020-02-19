Экономика

Банк «Открытие»: больше половины россиян предпочитают получать деньги вместо подарков на 23 февраля и 8 марта

Экономика 19.02.2020 15:46
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19.02.2020 15:46


Банк «Открытие» провел всероссийский опрос и узнал, как россияне собираются отметить «гендерные» праздники 23 февраля и 8 марта, что хотят получить в подарок и что дарят сами, готовы ли брать кредиты ради того, чтобы поздравить родных и близких. Деньги и сертификаты — лучший подарок и для женщин, и для мужчин. При этом женщины больше любят дарить подарки, а мужчины – получать.
Как сообщила ИА «Высота 102» пресс-служба банка, женщины более активно, чем мужчины, поздравляют с гендерными праздниками. В том числе 99% женщин поздравляют с 8 марта родственниц и подруг. 95% мужчин поздравляют с 23 февраля друзей и родственников-мужчин. Только 5% мужчин и 3% женщин никого не поздравляют с Днем защитника Отечества. Только 2% мужчин и 1% женщин никого не поздравляют с Международным женским днем.
Вопреки расхожему мнению о любви женщин к подаркам, лишь 44% представительниц прекрасного пола больше любят получать их, чем дарить (54%). Мужчины (52%), наоборот, больше предпочитают получать подарки, чем дарить (43%).
Деньги однозначно являются самым желанным подарком как для мужчин на 23 февраля (хотят получить 57% респондентов), так и для женщин на 8 марта (их ждет на свой праздник 61% опрошенных дам). 29% мужчин хотят парфюмерию, 28% – мобильный телефон или гаджет, а одежду и обувь ждут только 15%. Женщины, кроме денег, которые «лидируют» в списке их предпочтений с большим отрывом, больше всего хотят на 8 марта цветы (38%), парфюмерию и косметику (33%), часы, ювелирные изделия и сувениры (32%).
При этом желания мужчин и женщин не очень совпадают с действительными подарками, которые они готовы дарить друг другу. 69% мужчин собираются подарить женщинам цветы, 34% – парфюмерию и косметику и только 25% – деньги. При этом женщины предпочитают дарить мужчинам на 23 февраля парфюмерию (46%), деньги или сертификат (40%) и одежду или обувь (35%).
Мужчины планируют потратить на подарок больше, чем женщины: 43% мужчин готовы раскошелиться в честь 8 марта на 1 000-3 000 рублей, в то время как 49% женщин планируют уложиться на 23 февраля в бюджет до 1000 рублей. При этом 57% мужчин и 53% женщин хотят потратить на гендерные праздники столько же, сколько в прошлом году, по 24% – больше и по 11% –  меньше, чем в прошлом году.
27% мужчин и 25% женщин готовы воспользоваться кредитной картой или рассрочкой, чтобы купить подарки на гендерные праздники. При этом 64% мужчин и 68% женщин не намерены пользоваться для этого кредитными средствами.
Среди самых запомнившихся подарков на 8 марта участницы опроса называли, в частности, первую открытку ребенка, гладильную доску, капроновые колготки, мельнички для соли и перца. Мужчинам запомнились такие «дары» на 23 февраля, как щенок, ящик пива, перфоратор и чехлы в машину.

Фото предоставлено пресс-службой банка «Открытие».

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