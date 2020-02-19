Происшествия 19.02.2020 10:16
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19.02.2020 10:16
Смертельное ДТП произошло накануне в Волжском на улице Ленина. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, 55-летний водитель автомобиля "Лифан" напротив дома №311 совершил наезд на столб. Это произошло из-за сердечного приступа, в результате которого водитель потерял сознание и умер. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины.
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