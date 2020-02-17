В Волгограде «сосулькопад» разрушил козырек подъезда жилого дома

Происшествия 17.02.2020 12:32
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17.02.2020 12:32
Бездействие управляющей организации в части борьбы с сосульками на доме в Советском районе Волгограда едва не привело к трагическим последствиям. Как сообщает ИА «Высота 102», «сосулькопадом» оказался поврежден козырек подъезда многоэтажки №46 на проспекте Университетский. На данный момент, как убедился наш фотокорреспондент, козырек сняли совсем,а сосульки, опасно свисавшие с крыши,сбили. Дом находится в ведении УК «Управление жилищным фондом Советского района».
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