В Котельниково строится современный спортивный центр

Экономика 14.02.2020 11:41 Новости компаний
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14.02.2020 11:41 Новости компаний
Город Котельниково Волгоградской области с приходом крупного инвестора – компании «ЕвроХим-ВолгаКалий» российского предпринимателя Андрея Мельниченко – переживает этап активного развития.
Городская инфраструктура пополнилась двумя новыми жилыми районами современной застройки. Многоэтажные дома жилого района «Восточный» уже заселены. Сейчас компания ведет активную застройку района средне- и малоэтажной застройки «Дубовая роща».
Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе компании, три вице-губернатора Волгоградской области посетили Котельниковский район, чтобы лично ознакомиться с масштабами строительства. Первый заместитель губернатора Волгоградской области - председатель комитета финансов Александр Дорждеев, заместители губернатора Волгоградской области Владимир Марченко и Владимир Попков, руководители профильных комитетов администрации региона и Котельниковского муниципального района провели выездное совещание по вопросу строительства объектов социальной инфраструктуры в городе Котельниково.
Визит в Котельниковский район начался со знакомства с ходом реализации инвестиционного проекта освоения Гремячинского месторождения калийных солей. Исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров на площадке Гремячинского горно-обогатительного комбината рассказал гостям о текущем этапе строительства производственного комплекса и о технологиях, которые будут применяться при добыче и обогащении калийных солей.
Успехи компании в реализации социального аспекта инвестиционного проекта гости отметили во время поездки в жилой район «Дубовая роща». Руководители Волгоградской области в сопровождении главы администрации Котельниковского района Сергея Понкратова и руководителей компании посетили современный детский сад, недавно открытый в новом жилом районе, осмотрели земельный участок, отведенный для строительства школы
Особое внимание руководители уделили объекту "Региональный спортивно-тренировочный центр с трибунами для зрителей», который сейчас строится в зоне "А" жилого района "Дубовая роща".
Во время итогового совещания руководители области, муниципалитета и компании-инвестора обсудили актуальные вопросы строительства спортивного центра и других объектов социальной инфраструктуры г. Котельниково.
«Главная цель социальной программы, реализуемой нашим предприятием в городе Котельниково - повышение качества жизни населения, - отметил по итогам совещания исполнительный директор ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» Евгений Сахаров. – Поэтому в тесном сотрудничестве и при поддержке областной и муниципальной властей мы прикладываем все силы, чтобы построить в нашем городе современные и качественные социальные объекты для котельниковцев, в число которых входят и семьи сотрудников нашего предприятия».
Фото предоставлено пресс-службой ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий»
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