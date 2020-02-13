В ООО «Волгабас» рассказали о налоговых проверках

Экономика 13.02.2020 19:13
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13.02.2020 19:13
Частью информационной кампании, направленной на подрыв репутации единственного в регионе завода транспортного машиностроения, считают в ООО «Волгабас» новости о возбуждении в отношении директора предприятия уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного п.б, ч.2, ст.199 УК РФ. ИА «Высота 102» в компании заявили следующее: «С 30 ноября 2018 года на ООО «Волгабас» действительно проходит налоговая проверка, в ходе которой инспекторы предъявили претензии по доначислению налогов. Бухгалтерия ООО «Волгабас» со своей стороны предоставила аргументированные возражения по каждому пункту с предоставлением подтверждающих документов. Ответа от ИФНС до сих пор не получено. Таким образом, проверка официально не завершена, и говорить о ее результатах в настоящее время преждевременно и некорректно. В случае сохранения претензий со стороны налоговых служб, ООО «Волгабас» готово полностью оплатить доначисления, оставив за собой право их оспаривания в судебном порядке». По данным бухгалтерии ООО «Волгабас», на предприятии работают 77 сотрудников .
Ранее ИА «Высота 102» со ссылкой на собственный источник сообщило не о налоговых проверках предприятия, а о том, что деятельность нынешнего руководителя ООО «Волгабас» стала предметом внимания следственных органов. В отношении директора возбуждено уголовное дело по подозрению в неуплате налогов в особо крупном размере. Речь идет о сумме почти в 69 миллионов рублей. Есть версия, что ориентировочно с 2016 года предприятие могло уклоняться от уплаты НДС и налога на прибыль при помощи финансовых схем с фиктивными договорами поставки запасных частей для автобусов. В то же период ООО «Волгобас» получало субсидии из федерального бюджета по программе поддержки предприятий автомобильной отрасли. Расследование, возможно, покажет, нашли ли выделенные субсидии отражение в статье доходов ООО «Волгабас», а соответственно и в налоговых декларациях.
Информагентство сообщило также о числе сотрудников предприятия - 13 человек. По уточненным ИА «Высота 102» данным, в ООО «Волгобас» действительно не 13 сотрудников, но и не 77, как утверждают на предприятии. По информации компетентного источника, на конец декабря 2019 года в компании «Волгабас» (ИНН 3435107555) числилось 82 человека. Возможно такая чехарда с цифрами связана с тем, что ООО «Волгабас» является частью сложной бизнес-структуры господ Бакулиных.
Согласно открытым данным, ООО «Волгабас» сейчас руководит Михаил Кравцов. Ранее с 2011 по по 2016 годы генеральным директором компании являлся Бакулин Алексей Анатольевич - экс-депутат Волжской гордумы от «Единой России», сын бывшего депутата Волгоградской областной думы Анатолия Бакулина. На данный момент бенефициаром и владельцем ООО «Волгабас» числится Яппаров Рустам Надирович. Он является также совладельцем «ФК Развитие» - эта фирма владеет более 80% долей в уставном капитале ООО «Волгабас».
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