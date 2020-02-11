Экономика

ВТБ снижает ставки по ипотеке до 7,9%

Экономика 11.02.2020 10:34 Новости компаний
0
11.02.2020 10:34 Новости компаний


С 11 февраля ВТБ снижает ставки на 0,5 п.п. по всей линейке ипотечных программ. Как сообщили ИА "Высота 102" в пресс-службе банка, кредит на готовое и строящееся жилье теперь доступен по ставке от 7,9% годовых. Рефинансирование действующей ипотеки другого банка можно оформить под 8,5%.
Ипотека под 7,9% годовых доступна клиентам ВТБ при оформлении кредита на покупку жилья при первоначальном взносе от 50%. Дополнительный дисконт в размере до 0,6 п.п. доступен активным пользователям «Мультикарты» и «Мультикарты-Привилегия» с подключенной опцией «Заемщик». Скидка от базовой ставки по кредиту для зарплатных клиентов ВТБ составит 0,5 п.п. Рефинансировать ипотеку, оформленную в другом банке, они смогут под 8,3%. При покупке недвижимости, находящейся в залоге у банка, ВТБ предлагает специальную ставку – 7,8% при первоначальном взносе от 50%.
На сегодняшний день ВТБ выдает каждую четвертую ипотеку в России. По итогам 2019 г. портфель банка в сегменте жилищных кредитов вырос на 20% – до 1,69 трлн рублей, объем выдачи ипотеки достиг рекордных 675 млрд рублей. В январе 2020 г. тренд продолжился: по сравнению с январем 2019 г. банк нарастил объем выдачи на 20% – до 48,8 млрд рублей.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию. Необходима консультация специалиста.

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!Декларация на www.bs34.ru
Экономика
11.02.2020 15:51
Экономика 11.02.2020 15:51
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2020 12:49
Экономика 11.02.2020 12:49
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
11.02.2020 09:52
Экономика 11.02.2020 09:52
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2020 16:10
Экономика 10.02.2020 16:10
Комментарии 12

0
Далее
Экономика
10.02.2020 11:45
Экономика 10.02.2020 11:45
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
10.02.2020 09:07
Экономика 10.02.2020 09:07
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
08.02.2020 12:04
Экономика 08.02.2020 12:04
Комментарии 42

0
Далее
Экономика
07.02.2020 14:59
Экономика 07.02.2020 14:59
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2020 14:43
Экономика 07.02.2020 14:43
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
07.02.2020 13:39
Экономика 07.02.2020 13:39
Комментарии 15

0
Далее
Экономика
07.02.2020 12:00
Экономика 07.02.2020 12:00
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 20:11
Экономика 06.02.2020 20:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 16:57
Экономика 06.02.2020 16:57
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 15:11
Экономика 06.02.2020 15:11
Комментарии 0

0
Далее
Экономика
06.02.2020 13:54
Экономика 06.02.2020 13:54
Комментарии 0

0
Далее

Лента новостей

16:13
Только для женщин: стоит ли пить КОКСмотреть фотографии
16:06
Момент нападения собаки на злосчастной улице Рионской в Волгограде попал в кадрСмотреть фотографииCмотреть видео
15:51
В Волгограде открылся магазин «Пятёрочка» в новой концепцииСмотреть фотографии
14:53
"Мы - филиал "Единой России"?: в Волгограде коммунисты обратились в центр с жалобой на руководство обкомаСмотреть фотографииCмотреть видео
14:48
Гаражи на улице Бурейской в Волгограде "зачистили" до опасных ям и помойкиСмотреть фотографии
14:16
В Волгограде «Концессии теплоснабжения» решили замолчать скандал с беременной сотрудницейСмотреть фотографииCмотреть видео
13:57
В Волжском установили билборды с портретами экс-министра СССРСмотреть фотографии
12:49
Сервис Сбербанка по снятию наличных работает в 76 торговых точках в селах Волгоградской областиСмотреть фотографии
12:27
За грязные дела концессионеру Светлоярского района Волгоградской области грозит уголовное преследованиеСмотреть фотографии
11:25
В Волгограде определили старого-нового хозяина кладбищ Смотреть фотографии
11:15
Мужчина умер на платформе станции подземного трамвая в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:41
В Волгограде приговорили к сносу новую партию гаражейСмотреть фотографии
09:52
В Садах Придонья построили детскую площадкуСмотреть фотографии
08:41
Бывший первый вице-мэр Волгограда возглавил мусорную компаниюСмотреть фотографии
19:43
В Волгограде беременная топ-менеджер «Концессий теплоснабжения» пожаловалась в Трудинспекцию Смотреть фотографииCмотреть видео
18:57
А Исинбаева в курсе? : Никита Петинов купил дорогую недвижимость в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
17:05
Дождались мороза: у храма Александра Невского в Волгограде начались посадкиСмотреть фотографии
16:10
Учредителя компании под руководством депутата гордумы Волгограда исключают из ЕГРЮЛСмотреть фотографии
15:58
Читающая ли мы нация, выяснили Сбербанк, «Платформа ОФД» и «Рамблер»Смотреть фотографии
15:40
Магия чисел: в Волгограде соберут рекордное количество участников «Бессмертного полка»Смотреть фотографии
15:11
В волгоградской академии хотели прикупить квадрокоптеров почти на 6 миллионов рублейСмотреть фотографии
14:35
Губернатор Волгоградской области предсказал аномально теплый февраль Смотреть фотографииCмотреть видео
14:24
В Волгоградской области «гуляет» сезонный и свиной гриппСмотреть фотографии
12:46
От самого богатого экс-депутата Волгоградской облдумы требуют новый коммунальный долг Смотреть фотографии
12:41
Снова «затанцует»?: строителей моста через Волгу в Волгограде обязали заменить пришедшие в негодность гасители колебанийСмотреть фотографии
11:45
Рассолопромыслу промышленной площадки АО «КАУСТИК» 50 летСмотреть фотографии
11:43
Артиллерийский снаряд нашли у храма Александра Невского в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:42
Ожерелья от коронавируса появились в продаже в ВолгоградеСмотреть фотографии
11:15
Вузы рулят: Росстат «подбил» зарплату бюджетников в Волгоградской области за прошлый годСмотреть фотографии
09:26
Вскрытие покажет: в волгоградском суде саратовские эксперты по делу «Соснового бора» потребовали дополнительных денегСмотреть фотографии
Реклама
Реклама
 