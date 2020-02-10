Экономика

Снова «затанцует»?: строителей моста через Волгу в Волгограде обязали заменить пришедшие в негодность гасители колебаний

Экономика 10.02.2020 12:41
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10.02.2020 12:41


Двенадцатый арбитражный апелляционный суд в Саратове обязал АО "Волгомост" заменить пришедшие в негодность демпферные устройства, которые были установлены в 2011 году для гашения колебаний пролетов моста через Волгу в Волгограде. Как сообщает ИА "Высота 102" со ссылкой на решение апелляционной инстанции, АО "Волгомост" обязано исполнить в натуре в течение 15 (пятнадцати) дней с момента вступления решения в силу принятые на себя обязательства по государственному контракту от 11.07.2011 № 244-11 на капитальный ремонт первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через р. Волга в г. Волгограде, а именно: произвести замену демпферных устройств в пролете 3-4, 5-6, 6-7.
В материалах дела отмечается, что в ходе осмотра мостового сооружения осенью 2018 года были выявлены критические неисправности в работе демпферных устройств. Сообщается о деформации пружин, разрушении направляющих роликов, смещении от продольной оси грузов демпферных устройств, повреждении датчиков. Комитет транспорта и дорожного хозяйства Волгоградской области подал иск в суд, так как в установленные сроки выявленные дефекты АО "Волгомост" устранены не были.
Чиновники ссылались на принятые компанией обязательства по контракту, заключенного в 2011 году, на капитальный ремонт первого пускового комплекса первой очереди мостового перехода через Волгу. Назначение демпферных устройств на мостах – гашение колебаний сооружений.
Напомним, в 2010 году именно из-за таких колебаний мост через Волгу  получил название "танцующий". 20 мая 2010 года  в 18:30 сотрудники ГИБДД УВД по Волгограду перекрыли автодвижение по мосту через Волгу. Из-за значительной ветровой нагрузки мост вошёл в резонанс с амплитудой колебаний в вертикальной плоскости около 50-60 см. Визуальный осмотр показал, что дорожное покрытие и опоры не получили повреждений. В ноябре 2011 года на мосту была закончена установка демпферов для предотвращения подобных ситуаций. Его оснастили двенадцатью гасителями массой по 5200 кг каждый. 
В ноябре 2019 года арбитражный суд Волгоградской области иск областного комитета транспорта и дорожного хозяйства удовлетворил, но АО "Волгомост" обжаловало решение в апелляционной инстанции. Представители компании просили решение суда отменить, в удовлетворении иска отказать.
Отметим, что постановление арбитражного суда апелляционной инстанции вступает в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение двух месяцев со дня изготовления постановления в полном объеме через арбитражный суд первой инстанции.

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