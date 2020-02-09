Экология

Нет опыта: в Волгограде подвели промежуточные итоги эксперимента по раздельному сбору мусора

Экология 09.02.2020 20:43
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09.02.2020 20:43


Контейнеры для раздельного сбора мусора, установленные в Центральном районе Волгограда, заполняются всего на 35-40% от общего объема. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в ООО «Управление отходами-Волгоград». "Это обусловлено тем, что население Волгограда еще не имеет опыта по складированию отходов по раздельным видам. Так, в период реализации пилотного проекта в мае были выявлены случаи отсутствия готовности населения Центрального района к внедрению раздельного сбора на контейнерных площадках МКД  и общественных местах. Так, отходы по фракциям не сортировались", -  отметили в компании регоператора. 
Разноцветные контейнеры в Центральном районе города появились в прошлом году. Сегодня их можно встретить не только в некоторых дворах, но и на Аллее героев, около музея "Сталинградская битва", на Мамаевом кургане. Но, к сожалению, не все жители района оказались к этому готовы. 
Между тем, в Волжском всячески поддерживают желание горожан участвовать в решении проблемы загрязнения окружающей среды. Как рассказали ИА «Высота 102» в мэрии, по данным комитета по обеспечению жизнедеятельности города администрации Волжского, на территории городского округа установлены более 500 контейнеров для сбора полиэтиленовой тары и порядка 80 контейнеров для сбора макулатуры. 
«Разделение мусора – один из этапов системы по переработке материалов, которые используют вторично. На специальных предприятиях из них изготавливают новый товар. Раздельный сбор отходов улучшает состояние водоемов, воздуха и почвы. Невнимание людей к сортировке ТБО создает определенные сложности. В результате мусор скидывают в общий контейнер, переработать его нет возможности», - отметили здесь.
Чтобы как можно меньше загрязнять окружающую среду, во дворах жилых домов Волжского установили контейнеры (сетки) для сбора пластиковой тары. Эти твердые бытовые отходы транспортируются для переработки на специализированные предприятия Волгоградской области. Контейнеры для сбора макулатуры установило и ООО «ВОЛМА». Собранные бумажные отходы также транспортируют на переработку. Кроме этого, у волжан есть возможность раздельного сбора батареек и ламп. Их принимают в  торговых центрах «OBI», «Лента», «Леруа Мерлен». 

Отметим, что некоторые виды мусора разлагаются длительное время: пластик – от 100 до 200 лет, жестяные консервные банки – 500 лет, на разложение стеклянных изделий уходит не менее 1000 лет. Это негативно отражается на экологии. Польза же раздельного сбора мусора очевидна. Такой подход уменьшает степень загрязнения воды, воздуха и земли. Вторичная переработка снижает количество потребляемой воды и величину городских свалок, экономит природные ресурсы.
Надо сказать, что подавляющее большинство волжан с удовольствием участвуют в программе раздельного сбора мусора. Некоторые уже дома стараются разделять общие отходы, бумажные пакеты и пластик. Однако воспитание экологической культуры населения может оказаться бесполезным. Так, на уровне правительства РФ сейчас рассматривается вариант решения проблемы мусора посредством строительства мусоросжигательных заводов. Экологи уже заявили, что это нанесет непоправимый урон окружающей среде и здоровью граждан. В европейских странах уже давно сделали выбор в пользу раздельного сбора мусора. Там каждую пластиковую или стеклянную бутылку можно сдать на утилизацию в специальных автоматах  и получить за это небольшую сумму. 
Материал подготовлен в рамках проекта "Сохраним природу для будущих поколений".

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