Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирус

Здравоохранение 03.02.2020 10:10
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03.02.2020 10:10
Сегодня Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало на своем официальном сайте видеоролик под названием «Коронавирус 2019 nCoV», сообщает ИА «Высота 102». Познавательные картинки, информирующие о симптомах заболевания и способах профилактики, сопровождаются тревожной музыкой.
Специалисты напоминают, что в условиях сложившейся напряжённой ситуации в отношении увеличения потенциального риска завоза и распространения на территории Российской Федерации нового коронавируса 2019 - nCoV, одной из эффективных мер профилактики заражения и распространения инфекции является использование одноразовой медицинской маски.
Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человеку преимущественно воздушно капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.
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