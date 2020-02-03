Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирус

Специалисты напоминают, что в условиях сложившейся напряжённой ситуации в отношении увеличения потенциального риска завоза и распространения на территории Российской Федерации нового коронавируса 2019 - nCoV, одной из эффективных мер профилактики заражения и распространения инфекции является использование одноразовой медицинской маски.

Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человеку преимущественно воздушно капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.



