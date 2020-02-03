Здравоохранение

Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирус

Здравоохранение 03.02.2020 10:10
0
03.02.2020 10:10


Сегодня Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области опубликовало на своем официальном сайте видеоролик под названием «Коронавирус 2019 nCoV», сообщает ИА «Высота 102». Познавательные картинки, информирующие о симптомах заболевания и способах профилактики, сопровождаются тревожной музыкой. 
Специалисты напоминают, что в условиях сложившейся напряжённой ситуации в отношении увеличения потенциального риска завоза и распространения на территории Российской Федерации нового коронавируса 2019 - nCoV, одной из эффективных мер  профилактики заражения и распространения инфекции является использование одноразовой медицинской маски.
Коронавирус 2019 - nCoV передаётся от человека к человеку преимущественно воздушно капельным путём, через микрокапли респираторных выделений, которые образуются, когда инфицированные люди говорят, чихают или кашляют.

Комментарии
Поделиться
Реклама

Пластиковые, алюминиевые окна и двери. 8-917-338-15-85

Выбрать стоматологию

Урны, контейнеры, щетинистое покрытие. 95 50 05; 95 50 06

Квартиры с ремонтом от застройщика!
Здравоохранение
03.02.2020 12:13
Здравоохранение 03.02.2020 12:13
Комментарии 7

0
Далее
Здравоохранение
03.02.2020 09:59
Здравоохранение 03.02.2020 09:59
Комментарии 0

0
Далее
Реклама
Здравоохранение
03.02.2020 09:48
Здравоохранение 03.02.2020 09:48
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
02.02.2020 17:52
Здравоохранение 02.02.2020 17:52
Комментарии 11

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2020 17:48
Здравоохранение 01.02.2020 17:48
Комментарии 10

0
Далее
Здравоохранение
01.02.2020 12:22
Здравоохранение 01.02.2020 12:22
Комментарии 3

0
Далее
Здравоохранение
31.01.2020 10:27
Здравоохранение 31.01.2020 10:27
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
30.01.2020 08:52
Здравоохранение 30.01.2020 08:52
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
29.01.2020 17:07
Здравоохранение 29.01.2020 17:07
Комментарии 3

0
Далее
Здравоохранение
28.01.2020 08:43
Здравоохранение 28.01.2020 08:43
Комментарии

0
Далее
Здравоохранение
26.01.2020 09:21
Здравоохранение 26.01.2020 09:21
Комментарии 1

0
Далее
Здравоохранение
25.01.2020 08:41
Здравоохранение 25.01.2020 08:41
Комментарии 1

0
Далее
Здравоохранение
24.01.2020 15:50
Здравоохранение 24.01.2020 15:50
Комментарии 0

0
Далее
Здравоохранение
22.01.2020 14:06
Здравоохранение 22.01.2020 14:06
Комментарии 9

0
Далее
Здравоохранение
20.01.2020 16:32
Здравоохранение 20.01.2020 16:32
Комментарии 6

0
Далее

Лента новостей

13:43
В селе Волгоградской области бешеная лисица покусала собаку
13:31
Доцент Волгоградского ВУЗа уличен в систематическом получении взятокСмотреть фотографии
13:04
Двое жителей Волгоградской области прихватили в гостях чужие шиныСмотреть фотографии
13:03
Житель Урюпинска Волгоградской области навсегда изуродовал лицо бывшей женыСмотреть фотографии
12:13
В волгоградских аптеках жалуются на дефицит медицинских масок у поставщиковСмотреть фотографии
10:53
Водитель чудом выжил: в Волгограде машину «намотало» на столбСмотреть фотографии
10:44
В Волгограде обещают построить за год 13 очистных сооружений для ливневокСмотреть фотографии
10:32
Юные котельниковцы определили своих героев: в число наиболее почитаемых людей вошли участники Великой Отечественной войны, хлеборобы и донские казакиСмотреть фотографии
10:27
Задолжавшему за воду 70 тысяч рублей волгоградцу вручили решетоСмотреть фотографии
10:10
Роспотребнадзор выпустил тревожный видеоролик про короновирусСмотреть фотографии
09:59
Клиническая больница «РЖД-Медицина» Волгограда открыла новое подразделениеСмотреть фотографии
09:48
В домах культуры Волгоградской области проверят на онкологиюСмотреть фотографии
09:26
В Кировском районе Волгограда потушили пожар на стройке ЖК "Европейский"Смотреть фотографии
09:16
Ветераны АО «КАУСТИК» провели для школьников экскурсию по «Маршруту Памяти»Смотреть фотографии
08:40
Спикер Госдумы РФ отправит в Волгоградскую область депутатов спасать регион от вымиранияСмотреть фотографии
08:33
Модернизация не добралась: в районной больнице Волгоградской области разрушаются полыСмотреть фотографии
22:32
Конвейер смертей: в Ерзовке Волгоградской области продолжаются убийства собакСмотреть фотографииCмотреть видео
21:32
В Волгоградской области любителя бесплатных виски и колбасок приговорили к 200 часам работСмотреть фотографии
17:52
Появилось сообщение о госпитализации в Волгограде китайца с подозрением на короновирусСмотреть фотографии
17:41
Сюрприз погоды: в Волгоградской области в феврале выросли грибыСмотреть фотографии
16:29
Ветеран контрразведки из Быковского района Волгоградской области отмечает 90-летний юбилейСмотреть фотографии
16:05
Традициям верны: нефтяники почтили память защитников СталинградаСмотреть фотографии
13:32
На дороге в Волгограде сгорела фура со стекловатойСмотреть фотографии
12:50
Волгоградская область вошла в число вымирающих регионов РоссииСмотреть фотографии
11:47
Разбита «в хлам»: волгоградец взыскал с коммунальщиков ущерб за уничтоженную глыбой льда иномаркуСмотреть фотографии
11:15
Олег Савченко: Наши деды написали кровью строки победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографии
10:56
В Волгограде на Мамаевом кургане прошла официальная церемония возложения цветов в память о павших за Сталинград Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
В Волгоградской области восьмиклассник выстрелил в одинадцатиклассникаСмотреть фотографии
08:45
Михаил Зимин, генеральный директор ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго»: Защитники Сталинграда стали для нас примером массового героизмаСмотреть фотографии
07:40
В городе-герое Волгограде отмечают день победы в Сталинградской битвеСмотреть фотографииCмотреть видео
Реклама
Реклама
 