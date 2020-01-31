С чем воевали и как побеждали: волгоградская полиция собрала военные артефакты к 77-летию Сталинградской битвы
От Сталинграда - до Великой Победы 31.01.2020 13:25
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31.01.2020 13:25
Выставка под названием "Войсковые формирования НКВД СССР и рабоче-крестьянская милиция в Сталинградской битве 1942-1943 гг." открылась сегодня в здании "желтого" дома на улице Краснознаменской в Волгограде. Как сообщили ИА "Высота 102" в региональном главке МВД, на экспозиции представлены форменная одежда, оружие, документы и знаки отличия участников Сталинградской битвы. В организации выставки полицейским помогли Российское военно-историческое общество "История.рф" и военно-исторический музей "Наследие".
Среди военных артефактов - полевая форма внутренних войск НКВД, форма руководящего состава и оперуполномоченного НКВД, форма бойца бронепоезда и политработника. Среди экспонатов есть и знаки отличия бойцов, а также их снаряжение - противогазы, полевые сумки и сумки для патронов, различные виды оружия: винтовка Мосина, ручной пулемет системы Дегтярева, револьвер системы "Наган", наградной пистолет ТТ и др.
На выставке можно увидеть различные документы – удостоверения, проездной билет сотрудников того периода, кастет, свисток, портсигар и очки с футляром.
Отметим, что основными посетителями выставки станут личный состав и руководители регионального главка МВД.
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