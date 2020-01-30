Расследования 30.01.2020 15:20
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30.01.2020 15:20
К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 42-летний житель Урюпинского района за избиение до смерти своего приятеля. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее присяжные заседатели признали фигуранта дела виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.
Уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, вердиктом которых мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и заслуживающим снисхождения.
Установлено, что 15 июня 2019 года мужчина во время отдыха на берегу реки Хопер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со знакомым несколько раз ударил последнего по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший через три дня скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.
Расследование уголовного дела проводилось Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину мужчина не признал.
Приговор Урюпинского городского суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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