



К 9 годам лишения свободы в колонии строгого режима приговорен 42-летний житель Урюпинского района за избиение до смерти своего приятеля. Как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора области Оксана Черединина, ранее присяжные заседатели признали фигуранта дела виновным в причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего.

Уголовное дело было рассмотрено судом с участием присяжных заседателей, вердиктом которых мужчина признан виновным в инкриминируемом деянии и заслуживающим снисхождения.

Установлено, что 15 июня 2019 года мужчина во время отдыха на берегу реки Хопер, находясь в состоянии алкогольного опьянения, в ходе конфликта со знакомым несколько раз ударил последнего по голове и туловищу. От полученных травм потерпевший через три дня скончался в медицинском учреждении, не приходя в сознание.

Расследование уголовного дела проводилось Урюпинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. Вину мужчина не признал.

Приговор Урюпинского городского суда в законную силу не вступил и может быть обжалован.



