Экономика

Акселерация бизнеса: открытый в рамках нацпроекта Центр прототипирования в Волгограде набирает обороты

Экономика 30.01.2020 14:25
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30.01.2020 14:25


С работой Центра прототипирования, созданного в рамках регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», реализуемого в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», ознакомились депутаты Волгоградской областной думы. Как сообщает ИА «Высота 102», выездное заседание прошло под председательством Олега Савченко. Депутат возглавляет в регпарламенте комиссию по вопросам реализации национальных проектов и приоритетных проектов развития региона. 

Центр прототипирования открылся  в прошлом году на базе Волгоградского государственного технического университета. Общая сумма финансирования проекта по созданию Центр прототипирования Волгоградской области ГАУ ВО «Мой бизнес» составила 31 миллион рублей.  
Для функционирования центра закуплено оборудование. Перед этим помещения приведены в надлежащий вид, поскольку установка специального оборудования требует соответствия определённым техническим характеристикам системы вентиляции, кондиционирования, электроснабжения, покрытия пола. 

«Центр прототипирования создан в целях повышения конкурентоспособности промышленности региона путем её модернизации, повышения эффективности, активизации инновационной деятельности, создания новых производств посредством обеспечения доступа субъектов малого и среднего предпринимательства Волгоградской области, физических лиц, научных организаций и учебных заведений к современной высокотехнологичной интегрированной среде» - Олег Савченко уверен, что теперь предприниматели смогут значительно сократить время от проектирования до выпуск продукции, а также смогут снизить стоимость разработки новых изделий. 

Еще одна функция центра - работа в качестве научно-технической площадки для знакомства специалистов региона с современными производственными технологиями. Спектр задач, которые выполняет Центр прототипирования в помощь предпринимателям весьма широк. Здесь осуществляется проектирование изделий, разработка конструкторско-технологической документации, технологических процессов производства изделий и их документирование, изготовление единичных прототипов изделий и мелкосерийное производства, проектирование 3D моделей изделий по готовым чертежам и их корректировку, объемное сканирование объектов, 3D печать изделий из различных материалов. Также «Мой бизнес» оказывает консультационные услуги субъектам малого и среднего предпринимательства по вопросам подбора и применения современного металлорежущего и аддитивного оборудования.

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